Packers Wild Card Snap Counts : tout le monde sur le pont pour le corps de réception de Green Bay

L’offensive des Packers de Green Bay avait un jeu de cartes complet à la disposition de l’entraîneur-chef Matt LaFleur dimanche pour la première fois de la saison. Chacun des receveurs larges et des ailiers rapprochés des Packers était en assez bonne santé pour jouer dans le match Wild Card de l’équipe contre les Cowboys de Dallaset bien que quelques acteurs clés aient encore des clichés limités, l’équipe a pu déployer chacun d’entre eux dans une certaine mesure.







La polyvalence que LaFleur a pu utiliser tout au long du match a aidé les Packers à marquer six touchés offensifs au stade AT&T, dont une séquence de cinq entraînements consécutifs qui se sont terminés dans la zone des buts. Cela a également permis à Jordan Love de manquer une note de passeur parfaite, même si un receveur large a fini par être sa cible préférée ce jour-là.

Dans l’ensemble, la capacité des Packers à traverser une variété de groupes et de formations de personnel s’est avérée être un facteur clé dans le match, car la défense des Cowboys n’a pas pu s’adapter. Green Bay était capable de courir ou de passer à chaque regard, et cela les a aidés à atteindre la barre des 400 verges en attaque en seulement 54 jeux offensifs.

Voici un aperçu du temps de jeu lors de l’énorme victoire 48-32 de Green Bay.

OFFENSE (56 clichés au total)

Quarts-arrières

Jordan Love 53, Sean Clifford 3

Menant 48-24 avec environ six minutes à jouer, les Packers ont amené Clifford à passer le relais à Patrick Taylor à trois reprises avant de se diriger vers les Cowboys et de les laisser se rapprocher à deux scores. Après cela, Love est revenu dans le jeu pour essayer de le saler, et sa troisième tentative de passe est tombée incomplète pour lui voler une note parfaite.

Mais ce sont les trois premiers quarts-temps de Love qui seront mémorables, alors que le débutant en séries éliminatoires a découpé la défense de Dallas. Love a terminé 16 sur 21 pour 272 verges et trois touchés dans une performance vraiment magistrale qui restera fermement ancrée dans la mémoire des fans des Packers (et dans celle des fans des Cowboys également) pendant très, très longtemps.

Demis offensifs

Aaron Jones 35 ans, Emanuel Wilson 15 ans, Patrick Taylor 6 ans

Pendant que Love faisait le travail avec son bras, Jones a réalisé un autre match phénoménal dans son État natal, le Texas. Il a couru 118 verges et trois touchés en 21 courses, affichant chacun des deux premiers scores des Packers et en ajoutant un autre au troisième quart. Cette performance a prolongé la séquence de 100 verges au sol de Jones à quatre matchs et une réception de 13 verges l’a également porté à plus de 130 verges de la mêlée dans chacun de ces matchs.

Wilson, et non Taylor, a changé de rythme pour Jones, et il a porté le ballon huit fois lors de ses 15 snaps. Il a cependant été particulièrement inefficace, avec une moyenne de seulement 2,5 mètres par course. La seule action notable de Taylor a eu lieu lors du drive de Clifford, lorsqu’il a réussi ses trois courses sur six mètres.

Récepteurs larges

Roméo Doubs 39 ans, Dontayvion Wicks 31 ans, Jayden Reed 26 ans, Christian Watson 23 ans, Bo Melton 22 ans.

Avec Watson de retour dans l’alignement pour la première fois depuis la semaine 13, les Packers ont envoyé Malik Heath sur la liste des inactifs pour ce match et ont gardé ces cinq receveurs actifs. Ils ont effectué une rotation importante dans le groupe, chaque joueur voyant au moins 20 clichés dans le jeu. Quatre des cinq receveurs ont obtenu plusieurs cibles – Doubs en avait six, Reed trois et Wicks et Melton deux chacun.

Le Doubs était cependant la star incontestée, puisqu’il a attrapé ses six cibles pour un sommet en carrière de 151 verges. Les Packers lui ont également obtenu un score au quatrième quart pour couronner sa journée, ce qui l’a vu devenir le troisième receveur consécutif de Green Bay à atteindre 100 verges au cours des trois dernières semaines.

Wicks a inscrit un autre touché de Love, un 20 mètres au-dessus de la couture qui a mis le front office des Packers dans le vertige dans leur boîte. Melton n’a réussi qu’un seul attrapé sur 7 yards, Watson a attrapé sa seule cible sur 9 et Reed a été un surprenant 0 sur 3 sur les cibles.

Extrémités serrées

Tucker Kraft 45 ans, Luke Musgrave 15 ans, Ben Sims 13 ans, Josiah Deguara 10 ans

Alors que Musgrave continue de revenir progressivement dans l’alignement, Kraft reste le principal ailier rapproché de l’équipe, bien que les Packers aient travaillé dans un certain nombre de jeux avec 12 membres. Le gros jeu de ce groupe a été le touché de Musgrave, un tir de 38 verges sur un jeu de fuite qui a vu les Cowboys faire exploser la couverture. Musgrave a été le receveur le plus ouvert au point de capture à tout moment de toute la saison de la NFL, selon Next Gen Stats, et il a terminé avec trois attrapés pour 52 verges. Kraft a capté deux des trois passes sur 15 mètres, bien qu’il n’ait pas pu récupérer le troisième ballon de Love lors du dernier entraînement notable.

Joueurs de ligne offensive

Rasheed Walker 56 ans, Josh Myers 56 ans, Zach Tom 53 ans, Elgton Jenkins 49 ans, Jon Runyan, Jr. 34 ans, Sean Rhyan 26 ans, Royce Newman 3, Yosh Nijman 3

Malgré les spéculations contraires, les Packers continuent de faire tourner Runyan et Rhyan à la garde droite ; pendant ce temps, Newman et Nijman ont remplacé Jenkins et Tom brièvement pendant le trajet vers Clifford.

La première série du match a été un peu difficile et Love a aidé à renflouer la ligne avec quelques superbes lancers sous pression. Cependant, après cela, la ligne s’est installée et n’a permis qu’une poignée de pressions, dont une seule de la part du All-Pro Micah Parsons. Entre cette performance et une journée de près de 150 verges au sol, ce fut une journée exceptionnelle pour la ligne offensive.

DÉFENSE (95 clichés au total)

Joueurs de ligne défensifs

Devonte Wyatt 50 ans, Kenny Clark 48 ans, Karl Brooks 45 ans, Colby Wooden 34 ans, TJ Slaton 23 ans

Alors que les Packers étaient au milieu des années 50 en termes de snaps, les Cowboys ont réalisé 89 jeux offensifs et quelques snaps supplémentaires comptés en raison de pénalités et de tentatives de conversion à deux points. Cependant, les Packers ayant pris une grosse avance au début, ils ont pu faire tourner leurs joueurs de ligne tout au long du match plutôt que de devoir compter sur Clark et Slaton pour être des coureurs.

Les Packers ont également pris la décision de jouer principalement des remplaçants au quatrième quart – même si Dallas avait suffisamment de temps pour organiser un retour potentiel. Cela a sûrement aussi contribué à la panne instantanée. Au total, la ligne n’a eu qu’un seul TFL (Clark) et deux coups sûrs QB (Clark, Brooks), mais en général, ils ont bien résisté et n’ont pas permis à un porteur de ballon des Cowboys de gagner plus de 11 verges sur une seule course.

Secondeurs extérieurs

Preston Smith 55 ans, Lukas Van Ness 50 ans, Kingsley Enagbare 40 ans, Rashan Gary 39 ans

Alors que les Packers inséraient si fréquemment leurs remplaçants dans le match au quatrième quart, Gary a trouvé ses clichés à moins de 50 pour cent, tandis que Van Ness a joué ses clichés les plus totaux dans tous les matchs cette saison. Gary n’a eu qu’un seul coup sûr sur Dak Prescott et, même s’il n’a pas changé la donne, il a subi une poignée de pressions.

Le précédent record de Van Ness était de 37 le jour de Thanksgiving, tandis qu’Enagbare en avait plus de 30 à seulement trois reprises, et toutes se situaient entre 40 et 42. Van Ness a décroché un sac, son deuxième match consécutif le faisant comme il semble l’être. faire bouger les choses un peu plus tard cette saison.

Malheureusement pour Enagbare, après avoir enregistré deux coups sûrs du QB, il semble avoir déchiré son ACL en fin de match, ce qui a forcé Smith à revenir sur le terrain. Le vétéran a été gazé au quatrième quart, mais Smith a réalisé un autre très bon match avec un sac et une passe frappée.

À l’intérieur des secondeurs

De’Vondre Campbell 75 ans, Quay Walker 67 ans, Eric Wilson 20 ans, Isaiah McDuffie 16 ans

Le plan de secondeur des Packers semblait étrange au début, l’équipe jouant Walker et McDuffie lors des descentes au début et tirant McDuffie pour Campbell lors des passes. Cela a duré jusqu’à ce que McDuffie reçoive un dard et doive quitter le match ; Green Bay a ensuite opté pour un duo Campbell/Wilson en fin de match après avoir retiré les titulaires.

Walker a fini par être à égalité en tête de l’équipe avec 11 plaqués, tandis que Campbell en a réussi huit, dont un sack et une rupture de passe (cela aurait pu et aurait peut-être dû être une interception dans la zone des buts). Wilson a réussi cinq plaqués en défense (plus un sur les équipes spéciales) tandis que McDuffie en a réussi quatre en défense et deux sur les équipes spéciales.

Sécurités

Jonathan Owens 89 ans, Darnell Savage 79 ans, Anthony Johnson, Jr. 23 ans, Zayne Anderson 13 ans

En sécurité, les grands félicitations dans ce match reviennent à Savage pour son énorme pick-six à la fin du deuxième quart-temps. Alors que les Cowboys menaçaient de marquer et de tenter un doublé vers la mi-temps pour éventuellement revenir à une possession des Packers, le score de Savage a porté l’avance de Green Bay à 27-0 et a fini par mettre les choses hors de portée.

Johnson a obtenu une course décente en un rien de temps dans ce match avec Dallas rattrapant son retard, tandis qu’Anderson est sorti en défense pour la première fois cette saison en remplacement de Savage lorsque les Packers ont inséré des sauvegardes tardivement.

Cornerbacks

Carrington Valentine 90 ans, Keisean Nixon 89 ans, Jaire Alexander 52 ans, Corey Ballentine 43 ans, Robert Rochell 5 ans

Avec les Cowboys vivant en 11 membres, les Packers avaient Nixon sur le terrain presque sans arrêt dans ce match. Il a répondu avec 11 plaqués au total, un superbe sack sur Prescott et deux passes décisives, bien qu’il soit devenu un peu manuel et ait pris un penalty qui a permis à Dallas de marquer à la toute fin de la première mi-temps. Valentine a encore une fois réalisé un match solide, réalisant huit plaqués et offrant généralement une solide couverture tout au long.

Alexander a semblé soigner sa cheville blessée au début de la seconde période, mais il a fait une énorme déclaration en début de match avec une interception fantastique lors du deuxième entraînement des Cowboys qui a aidé à organiser un deuxième touché des Packers. Il terminerait également le match avec sept plaqués au total, et Ballentine a effectué cinq arrêts en relève du vétéran.

CHEFS D’ÉQUIPES SPÉCIALES

Wilson 19 ans, Owens 18 ans, Rochell 16 ans, Anders Carlson 15 ans, Kraft 15 ans, Ballentine 12 ans

