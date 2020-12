Menés par leurs quarts vedettes, les Seahawks de Seattle, les Chiefs de Kansas City et les Packers de Green Bay avaient chacun sept joueurs sélectionnés pour le Pro Bowl.

Les Ravens de Baltimore avaient également sept joueurs choisis.

Patrick Mahomes de Kansas City rejoint Josh Allen de Buffalo et Deshaun Watson de Houston en tant que quart-arrière de l’AFC. Pour la NFC, ce sont Aaron Rodgers de Green Bay, Russell Wilson de Seattle et Kyler Murray de l’Arizona.

Mahomes et Rodgers sont les partants, bien qu’il n’y ait pas de match réel cette saison en raison du COVID-19[feminine pandémie. Le 31 janvier, les joueurs seront célébrés lors de deux émissions sur le thème du Pro Bowl diffusées en simultané ESPN / ABC, avec une expérience virtuelle du Pro Bowl dans le jeu vidéo Madden NFL 21.

Les sélections de la liste ont été déterminées par les votes des joueurs, des entraîneurs et des fans.

Les autres chefs sont DE Frank Clark, OT Eric Fisher, WR Tyreek Hill, DT Chris Jones, TE Travis Kelce et SS Tyrann Mathieu.

Baltimore a OT Orlando Brown, DT Calais Campbell, LS Morgan Cox, CB Marlon Humphrey, LB Matthew Judon, FB Patrick Ricard et PK Justin Tucker.

Pour Green Bay, les six autres représentants sont WR Davante Adams, CB Jaire Alexander, OT David Bakhtiari, G Elgton Jenkins, RB Aaron Jones et LB Za’Darius Smith.

Seattle a SS Jamal Adams, l’équipe spéciale Nick Bellore, FS Quandre Diggs, WR DK Metcalf, LS Tyler Ott et LB Bobby Wagner.

D’autres sélections notables incluent le demi offensif Titans Derrick Henry, le principal rusher de la NFL, et les receveurs très productifs Keenan Allen des Chargers et Stefon Diggs des Bills pour l’attaque de l’AFC. En défense, les secondeurs TJ Watt de Pittsburgh et Darius Leonard d’Indianapolis, le demi de coin Xavien Howard et Cleveland End Myles Garrett ont fait partie de l’équipe.

Pour le NFC, des joueurs remarquables comme DeAndre Hopkins, le demi de l’Arizona, le demi offensif du Minnesota Dalvin Cook, le RB de la Nouvelle-Orléans Alvin Kamara et le centre de Philadelphie Jason Kelce ont réussi. Tout comme la Nouvelle-Orléans DE Cameron Jordan, les Los Angeles Rams DT Aaron Donald, San Francisco LB Fred Warner, les Rams CB Jalen Ramsey et l’Arizona SS Budda Baker.

La recrue de Washington DE Chase Young a fait partie de l’équipe NFC, tout comme un autre choix de première ronde de 2020, Minnesota WR Justin Jefferson.

En tout, il y avait 26 Pro Bowlers pour la première fois.

Cinq équipes n’ont pas de joueurs Pro Bowl: les Jaguars, les Jets, les Bengals, les Cowboys et les Panthers.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL