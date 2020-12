GREEN BAY, Wisconsin: Le demi offensif / retourneur de coups de pied des Packers de Green Bay Tyler Ervin, la sécurité Raven Greene et le joueur de ligne défensive Billy Winn sont tous allés sur la réserve des blessés.

La désignation signifie que les trois joueurs doivent rater au moins trois matchs. Les Packers (9-3) ont quatre matchs de saison régulière à jouer, à commencer par le match du dimanche à Detroit (5-7).

Les trois joueurs ont été blessés lors de la victoire des Packers 30-16 sur les Eagles de Philadelphie. Ervin s’est blessé à la cheville, Greene s’est blessé à l’épaule et Winn s’est blessé au triceps.

Ervin venait de rentrer dimanche après avoir raté deux matchs avec des côtes blessées. Il a 13 courses pour 67 verges et 11 attrapés pour 84 verges cette saison tout en renvoyant des coups de pied et des bottés de dégagement.

Tavon Austin, un choix de première ronde de 2013 qui a signé avec les Packers la semaine dernière, a la polyvalence nécessaire pour assumer certaines des responsabilités d’Ervins. Austin n’était pas actif pour le match des Eagles.

Greene a 40 plaqués, 1 sacs, un échappé forcé et une interception. Winn a disputé six matchs cette saison et a réussi six plaqués.

Dans d’autres nouvelles sur les blessures, le receveur large Equanimeous St. Brown et l’ailier serré Jace Sternberger ne se sont pas entraînés mercredi alors qu’ils se remettaient de commotions cérébrales. St. Brown a également un problème de genou.

