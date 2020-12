GREEN BAY, Wisconsin: Aaron Jones s’est précipité pour 145 verges et un touché alors que les Packers de Green Bay atteignaient la zone des buts lors de leurs trois premières séries avant de s’accrocher pour battre les Panthers de la Caroline 24-16 samedi soir.

Aaron Rodgers a lancé pour un creux de la saison de 143 verges, mais a produit une passe de touché à son 40e de la saison et un touché pour les Packers. Rodgers est le premier joueur de l’histoire de la NFL à lancer au moins 40 passes de touché en trois saisons distinctes; il en avait 45 lors de sa campagne MVP 2011 et 40 en 2016.

Green Bay (11-3) a remporté sa quatrième consécutive et a pris une avance d’un demi-match sur la Nouvelle-Orléans (10-3) dans la course au meilleur record de la NFC. Les Packers possèdent un bris d’égalité sur les Saints après avoir remporté 37-30 à la Nouvelle-Orléans le 27 septembre.

Dans le cadre du nouveau format des séries éliminatoires à 14 équipes de la NFL cette année, seule la tête de série n ° 1 de chaque conférence obtient un laissez-passer de premier tour.

Les Packers ont construit une avance de 21-3 à la mi-temps avant de résister à une tentative de retour d’une équipe de Caroline graveleuse jouant sans le demi offensif All-Pro 2019 blessé Christian McCaffrey et le plaqueur gauche Russell Okung.

La Caroline a eu la chance de forcer la prolongation quand elle a obtenu le ballon à sa ligne de 20 verges avec 55 secondes et aucun temps mort restant. Mais les Panthers n’ont atteint que les 26 avant de perdre le ballon sur les bas.

Les Panthers (4-10) ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs.

Teddy Bridgewater de la Caroline a terminé 21 sur 35 pour 258 verges avec un touché, mais il a également eu un échappé critique. DJ Moore a capté six passes pour 131 verges et Joey Slye a marqué trois buts sur le terrain.

Rodgers a couronné la première série des Green Bays avec une passe d’un mètre à l’ailier serré Robert Tonyan, qui a marqué en cinq matchs consécutifs. Après que la Caroline ait réduit l’avance à 7-3 sur le panier de 36 verges de Slyes, Green Bay a de nouveau atteint la zone des buts alors que Rodgers le menait au troisième et au but du 6.

Tirant de l’arrière 14-3 au deuxième quart, la Caroline a inscrit le premier et le but au 1 lorsque Bridgewater a tenté de sauter par-dessus la ligne et que Krys Barnes de Green Bay a perdu le ballon. Kevin King a récupéré le fumble au 4 et a couru 48 verges avant que Moore ne le fasse tomber.

Jones a couronné le drive suivant des Packers en marchant haut sans toucher pour un touché de 8 verges autour de l’extrémité gauche.

La Caroline a marqué les 10 premiers points de la deuxième mi-temps lors de la brouille de 13 verges de Bridgewaters et du panier de 22 verges de Slyes. Cela a fait 21-13 avec 8:39 à gauche. Les Panthers se sont contentés du panier après que le penalty de John Miller a annulé un touché.

Mason Crosby a donné aux Packers une certaine marge de manœuvre avec un panier de 51 verges avec 3:39 à jouer, mais les Panthers ne partiraient pas. Après que Bridgewater ait lancé un achèvement de 40 verges à Moore, les Panthers ont envoyé leur unité de placement pour le 33 verges de Slye qui a réduit l’avance à 24-16 avec 2:04 à faire. La stratégie n’a pas fonctionné puis Green Bay a arrêté la Caroline sur sa possession finale.

STREAK D’ADAMS PRISÉ

Davante Adams de Green Bay a réussi sept attrapés pour 42 verges et n’a pas atteint la zone des buts, mettant fin à sa séquence de huit matchs avec une réception de touché.

Seuls deux joueurs de l’ère du Super Bowl ont mis en place de telles séries plus longues au cours de la même saison. Jerry Rice a réussi une passe de touché en 12 matchs consécutifs en 1987. AJ Green l’a fait en neuf matchs consécutifs en 2012.

RAPPORT DE BLESSURE

Le demi de coin des Panthers Troy Pride s’est blessé à l’aine à la fin du premier quart.

Le demi-offensif des Packers, Jamaal Williams, est parti avec une blessure au quadriceps en première mi-temps. Barnes est parti au troisième quart avec une blessure à l’œil. Les secondeurs extérieurs Rashan Gary et Za’Darius Smith ont été secoués à la fin du quatrième quart. Sécurité Will Redmond a été évalué pour une commotion cérébrale.

SUIVANT

Carolina est à Washington le 27 décembre.

Green Bay accueillera le Tennessee dans un autre match nocturne le 27 décembre.

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL