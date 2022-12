Packers OL Elgton Jenkins signe une prolongation de contrat de 68 millions de dollars sur quatre ans

Le joueur de ligne offensive Elgton Jenkins a accepté une prolongation de contrat de quatre ans avec les Packers de Green Bay, a annoncé l’équipe vendredi.

L’accord a une valeur de base déclarée de 68 millions de dollars et pourrait aller jusqu’à 74 millions de dollars, ce qui ferait de Jenkins le deuxième gardien le mieux payé de la NFL, derrière le gardien des Colts d’Indianapolis, Quenton Nelson.

Le contrat initial du choix de deuxième tour de 2019 devait expirer à la fin de cette saison.

Jenkins, 26 ans, s’est imposé comme l’un des joueurs de ligne offensifs les plus polyvalents du football. La sélection du Pro Bowl 2020 a commencé plusieurs matchs à chaque position sur la ligne offensive autre que la garde droite.

Jenkins joue principalement sur la garde gauche, mais il a pris la relève au tacle gauche pendant huit matchs la saison dernière pour remplacer David Bakhtiari, blessé. Jenkins n’a joué que ces huit matchs la saison dernière avant qu’une déchirure du ligament croisé antérieur ne l’assomme pour le reste de l’année.

La blessure au genou a fait que Jenkins a raté le match d’ouverture des Packers cette saison, mais il a commencé 12 matchs depuis. Il a commencé au tacle droit pour ses cinq premiers matchs avant de passer à la garde gauche pour les sept derniers matchs.

Il a 33 départs en carrière à la garde gauche, huit au tacle gauche, six au tacle droit et trois au centre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

