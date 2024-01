Packers OC admet qu’Aaron Rodgers a dirigé ses propres jeux et dit que la communication est meilleure

Mercredi, le coordinateur offensif des Green Bay Packers, Adam Stenavich, a tenu sa conférence de presse hebdomadaire avec les médias locaux alors que son équipe se prépare pour un match de division contre les 49ers de San Francisco. En règle générale, il ne fait pas beaucoup de gros titres, ce qui est normal pour ce staff d’entraîneurs, mais l’apparition de cette semaine était différente pour Stenavich : il a admis que le staff d’entraîneurs ne savait pas quels jeux jouait le quart-arrière Aaron Rodgers lorsqu’il était au centre. .







Plus tôt cette semaine, l’ailier défensif de San Francisco, Nick Bosa, a déclaré que le quart-arrière actuel des Packers, Jordan Love, “fait ce pour quoi il a été entraîné” par rapport à Rodgers, qui “est en quelque sorte sorti du domaine de l’entraînement”. Lorsque Stenavich a été interrogé sur ces commentaires, il a répondu : « Cela a certainement une valeur, car la moitié du temps, lorsque vous en avez fini avec un entraînement, parfois, ces dernières années, vous essayez simplement de comprendre comment le jeu s’appelait. .»

Le coordinateur offensif de Green Bay a ajouté plus tard: “Avec Aaron, il voyait des choses et effectuait des contrôles et tout ça dont vous ne saviez pas exactement ce qui se passait à ce moment-là.” Donc, si vous aviez des doutes sur la différence entre « l’offensive de Matt LaFleur » et ce que Rodgers exécutait sur le terrain pendant leur temps ensemble, voici votre décision officielle.

Stenavich a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une critique de Rodgers, car le quart-arrière a réussi à remporter deux fois de suite les prix du joueur le plus utile en travaillant en freelance sur certains jeux. «Nous sommes tous un peu sur la même longueur d’onde et nous y allons. Cela ne veut pas dire que cette méthode n’était pas bonne parce que nous avons obtenu d’excellents résultats, mais c’est bien parce qu’au moins, vous pouvez en quelque sorte construire une attaque autour de cela. Construisez des jeux à partir de jeux, au fur et à mesure que le jeu progresse, hé, nous avons fait ceci, maintenant nous allons faire ceci, maintenant nous allons faire ceci.

Pourtant, Stenavich voit au moins un avantage à ce que Love fasse simplement ce qu’on lui dit. “Je pense que notre communication en marge a été meilleure, rien que de cet aspect”, a-t-il déclaré. “C’est un énorme avantage cette année.”

Si l’Amour travaille à l’intérieur des garde-fous du système, le système est plutôt bon et l’Amour s’exécute toujours à un niveau élevé. Depuis la semaine 11, Love a lancé 21 touchés et une seule interception, facilement le meilleur ratio de la ligue.

