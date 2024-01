Packers News, 1/15 : Nous ne pouvons pas assez parler de Jordan Love après sa première victoire en séries éliminatoires

Comment peut-il encore s’améliorer de semaine en semaine, et de combien son plafond est-il plus haut ?

Si quelqu’un avait des questions persistantes sur Jordan Love après sa performance au cours de la seconde moitié de la saison régulière 2023, ces questions devraient être gelées dans le passé, comme une bouteille d’eau à Kansas City samedi soir. Love a délivré une note de passeur presque parfaite lors de son premier match éliminatoire dimanche, contre le Cowboys de Dallas‘ parmi les cinq meilleurs défenseurs et l’un des meilleurs passeurs de la NFL.







Chaque semaine, l’Amour semble s’améliorer. Lors de la démolition 48-32 des Cowboys, il a mené les Packers sur une série de cinq touchés consécutifs, démantelant systématiquement la défense de Dan Quinn. C’était une combinaison de bons lancers rythmés et d’incroyables jeux d’improvisation, et son talent de bras était exposé au monde entier.

Bien sûr, la ligne offensive et le jeu de course des Packers – merci, Aaron Jones ! – a aidé l’offensive à rester équilibrée. Cela et le retour d’un corps de réception en parfaite santé ont donné à Matt LaFleur l’opportunité d’élaborer un plan de match phénoménal pour séparer les Cowboys, mais cela nécessitait quand même une bonne performance de Love pour réussir.

« Bien » ne décrit même pas ce que les Packers ont obtenu de leur partant de première année.

Aujourd’hui, le défi devient encore plus difficile. Avec cette victoire, les Packers ont gagné un voyage pour affronter leurs propres ennemis des séries éliminatoires, les 49ers de San Francisco. Garder l’offensive des Niners sous contrôle et trouver un moyen de répéter cette performance offensive sera un défi encore plus grand que celui qu’ils viennent de surmonter au Texas dimanche. Mais un grand quarterback peut être le grand égaliseur dans ce sport, et aucun QB n’est plus chaud en ce moment que Love.

L’ouverture et le travail fastidieux ont permis aux Packers de bien démarrer | Packers.com

L’agressivité de Matt LaFleur s’est manifestée dès le tirage au sort d’ouverture, lorsque les Packers ont gagné et ont choisi de recevoir, et son attaque a porté ses fruits sur ce choix avec un long touché pour que le match démarre du bon pied.

Jordan Love des Packers fait l’un des plus grands débuts en séries éliminatoires de tous les temps

Les débuts de Love ont pris un bon départ lors de cet entraînement d’ouverture, avec quelques lancers d’embrayage, et il a été presque parfait lors de son premier aperçu du football en séries éliminatoires.

Les trois touchés d’Aaron Jones propulsent les Packers devant les Cowboys dans une victoire par wild card : « C’est un gars rare » | NFL.com

Jones n’est pas étranger au succès contre les Cowboys, mais il a poursuivi sur sa lancée avec une autre performance incroyable. C’était son premier match de 100 verges au sol en séries éliminatoires, bien qu’il ait disputé deux autres matchs avec plus de 100 verges de mêlée.

La ligne offensive des Packers domine en séries éliminatoires contre les Cowboys | Fil d’emballeurs

Donnez une tonne de crédit à la ligne O : Love n’a pas été limogé et derrière le grand jour de Jones, les Packers ont accumulé près de 150 verges au sol.

Dak Prescott soutient Mike McCarthy en tant que maman de Jerry Jones sur l’avenir de l’entraîneur – ESPN

Alors que les Packers se dirigent désormais vers la Bay Area pour le match de samedi prochain contre les 49ers, les Cowboys sont confrontés à un avenir incertain avec les commentaires d’après-match de Jerry Jones qui ne font qu’alimenter le feu sous le siège de Mike McCarthy.

