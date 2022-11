Packers de Green Bay : L’équipe d’Aaron Rodgers a-t-elle tourné le dos à la poursuite des séries éliminatoires après avoir dérapé en cinq matchs ? | Nouvelles de la NFL

Aaron Rodgers et Aaron Jones célèbrent lors de la victoire 31-28 des Packers de Green Bay contre les Cowboys de Dallas lors de la semaine 10

Les Packers de Green Bay ont été l’une des plus grandes déceptions – sinon la plus grand – dans la NFL cette saison, assis 4-6 sur 10 semaines.

Mais, la victoire 31-28 de Green Bay en prolongation contre les Cowboys de Dallas (6-3) dimanche laisse-t-elle entendre que l’équipe a franchi un cap? Les Packers ont encore 4,5 matchs de retard sur les Vikings du Minnesota (8-1) dans la NFC North, mais en termes de place en séries éliminatoires Wild Card, les 49ers de San Francisco (5-5) n’ont que 1,5 matchs d’avance, occupant actuellement le septième et tête de série finale de la conférence.

Les Packers ont cassé un dérapage de cinq matchs avec leur impressionnante victoire de retour contre les Cowboys – la première équipe de l’histoire de la NFL à battre Dallas alors qu’elle menait par 14 au début du quatrième quart – et, ce faisant, a évité de subir une première séquence de six défaites consécutives en plus trois décennies (1991), couvrant les mandats des quarts-arrière du Temple de la renommée Brett Favre et Aaron Rodgers.

Packers de Green Bay saison 2022 La semaine Adversaire Résultat Une @ Vikings du Minnesota L 7-23 Deux contre les Bears de Chicago W 27-10 Trois @ Boucaniers de Tampa Bay F 14-12 Quatre contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre F 27-24 (OT) Cinq contre les Giants de New York (Londres) L 22-27 Six contre les Jets de New York L 10-27 Sept @ Commandants de Washington L 21-23 Huit @Buffalo Bills L 17-27 Neuf @ Lions de Détroit L 9-15 Dix contre les Cowboys de Dallas F 31-28 (OT)

Rodgers est le double MVP en titre de la ligue et quatre fois vainqueur du prix, mais le joueur de 38 ans a été au cœur des luttes de Green Bay en 2022, avec une moyenne de 231,5 verges par la passe.

Rodgers a été amélioré au cours de la semaine 10, enregistrant des sommets de la saison en passes de touché (3) et en note de passeur (146,7), tandis que l’équipe a également dépassé 30 points pour la première fois en 2022, ce qui a incité l’entraîneur-chef Matt LaFleur à dire que le QB vétéran a joué de son mieux. jeu de l’année “de loin”.

Cependant, certains ne sont pas encore complètement convaincus. L’ancien quart-arrière de la NFL, Chris Simms, a déclaré sur NBC Discussion sur le football professionnel (Sky Sports NFL, en semaine, 18h): “Je ne pense pas qu’ils fassent totalement confiance à Rodgers.

“Ils ne croient pas qu’il va faire les jeux qui sont là.

“Je sais qu’il a eu un bon match la semaine dernière, mais il n’a pas bien joué cette année. C’est un peu comme la conversation de Tom Brady; les gens ne veulent pas vraiment le dire, mais c’est la vérité.”

Simms a ajouté: “Je ne suis pas convaincu par cette infraction de Green Bay par aucun effort d’imagination.

“Ils ont fait quelques jeux l’autre jour, ont couru le ballon de manière fantastique. Mais je ne suis pas encore prêt à dire qu’ils sont réparés, simplement parce qu’ils ont couru le ballon et ont obtenu quelques coups en tête-à-tête avec Christian Watson.”

Watson a certainement été l’un des points forts de la victoire des Cowboys, le receveur recrue totalisant quatre attrapés pour 107 verges et trois touchés sur réception – son premier dans la NFL.

Le choix de repêchage de deuxième ronde de l’État du Dakota du Nord n’a réussi que 10 attrapés pour 88 verges toute la saison avant son match de sortie, y compris une mauvaise chute pour ce qui aurait été un certain touché lors de leur ouverture de la saison contre les Vikings.

“Je pense que Christian Watson a fait l’une des plus grandes déclarations du week-end”, a déclaré Simms. “Est-ce que Green Bay a enfin quelque chose ici ?

“Est-ce que Rodgers peut maintenant se sentir à l’aise pour pousser le tirage sur le terrain? Ce gars peut voler. Je l’aimais dans le repêchage.

“Il est grand, physique et il peut vraiment courir – comme nous l’avons vu. Il n’y aura vraiment pas beaucoup de gens dans le football qui pourront courir avec ce type.”

Alors que le jeu d’évasion de Watson ne peut être que positif, en particulier pour une salle de réception verte qui a cruellement manqué la production de All-Pro Davante Adams – qui est parti via le commerce pour les Raiders de Las Vegas pendant l’intersaison – c’est en fait la course des Packers jeu qui s’est intensifié ces dernières semaines.

Aaron Jones a retourné 138 verges au sol et un TD, sur 24 courses lors de la victoire contre les Cowboys, son quatrième match au sol de 100 verges cette saison – par rapport au décompte que beaucoup ont combiné au cours des campagnes 2020 et 2021 – tandis que l’équipe s’est précipitée pour Plus de 200 verges lors de deux de leurs trois derniers matchs (aux Bills de Buffalo lors de la huitième semaine et contre Dallas).

Le porteur de ballon des Packers de Green Bay Aaron Jones (L) a un sommet en carrière de 966 verges de mêlée en 10 semaines

Les 966 verges de mêlée de Jones en 10 semaines sont également un sommet en carrière, alors qu’il peut se hisser à la troisième place sur la liste de course de l’équipe avec un gros match jeudi soir contre les Titans du Tennessee. Le joueur de 27 ans compte actuellement 4 901 verges au sol en carrière, avec les 5 024 de John Brockington à portée de frappe.

Ce qui n’aide pas le jeu de course de Jones et des Packers, cependant, c’est la visite de la deuxième défense de pointe des Titans. Le Tennessee n’a cédé que 85,1 verges par match à la course cette saison, juste derrière les 49ers 82,7.

“Le jeu de course et l’offensive des Packers ont été l’une des meilleures choses qui se soient passées dans la NFL au cours des dernières semaines”, a déclaré Simms. “Mais maintenant, c’est le choc des Titans, littéralement. Parce que les Titans [defensive] ligne, vous ne pouvez tout simplement pas déplacer certains de ces gars qu’ils ont là-bas.

“Ils l’ont fait contre Buffalo, mais c’était le quatrième quart-temps et ils étaient en mode défense contre la passe. De plus, nous avons vu récemment que la défense contre la course de Buffalo n’est pas tout à fait ce que nous pensions qu’elle était – c’est un peu partout.

“Ce qu’ils ont fait contre Dallas était spécial, mais ils sont une petite défense, les Cowboys. Je pense que c’était un match favorable.

“C’est là que ce jeu [against the Titans] est intéressant. Rodgers et l’équipe veulent faire courir le ballon et être vraiment efficaces dans le jeu des passes… eh bien, ils pourraient ne pas être en mesure de faire courir le ballon – du tout.

“Cela pourrait signifier que Rodgers doit reculer et lancer le ballon contre une équipe qui peut très bien précipiter le passeur et peut jouer une très bonne défense contre la passe.

“Vous devez penser que Green Bay a un peu plus confiance [after the Cowboys win]. Mais je ne vais certainement pas dire que tout est réglé. [Rodgers] regarder la ruée et être trop conservateur est toujours un problème là-bas.”

