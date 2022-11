Packers de Green Bay 33-40 Eagles de Philadelphie: Jalen Hurts bat le record de précipitation de Michael Vick pour soulever les Eagles devant les Packers | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire des Eagles de Philadelphie sur les Packers de Green Bay

Jalen Hurts a couru pour un sommet en carrière de 157 verges et a lancé deux passes de touché alors que les Eagles de Philadelphie battaient les Packers de Green Bay 40-33 dimanche soir.

Histoire du jeu

Hurts a complété 16 des 28 passes pour 153 verges tout en portant le ballon 17 fois pour battre le record d’équipe pour les verges au sol par un quart-arrière établi par Michael Vick avec 130 contre les Giants de New York en 2010.

Philadelphie (10-1) s’est précipité pour 363 de ses 500 verges au total et a égalé le meilleur départ de l’équipe depuis l’équipe de 2017 qui a remporté le Super Bowl LII, avec Miles Sanders courant pour 143 verges et deux touchés.

Green Bay (4-8) s’est battu dur mais a perdu pour la septième fois en huit matchs et est tombé à 1-6 à l’extérieur, y compris une défaite la semaine 5 contre les Giants à Londres.

Aaron Rodgers a réussi 140 verges avec deux touchés et deux interceptions avant de quitter le match avec une blessure oblique à la fin du troisième quart. Ses neuf interceptions cette année sont ses meilleures depuis qu’il en a lancé 11 en 2010.

La passe de touché de six verges de Hurts à AJ Brown a permis aux Eagles de mener 34-20 au milieu du troisième.

Rodgers, jouant avec un pouce cassé depuis le revers en Angleterre, est parti après que le panier de 29 verges de Mason Crosby ait porté le score à 34-23 avec 2:03 à faire en troisième.

Jordan Love a pris le relais au quatrième quart, traînant 37-23 après le panier de 31 verges de Jake Elliott. La troisième passe de Love était un TD de 63 verges pour Christian Watson – le sixième score du receveur recrue à ses trois derniers matchs – pour porter le score à 37-30 avec 9:00 à jouer.

Le panier de 54 verges d’Elliott a ramené l’avance de Philadelphie à 10 avec 2:16 à faire.

Crosby a répondu avec un 33 verges avec 1:08 à jouer, mais les Eagles ont récupéré le coup de pied en jeu et ont manqué le temps.

Love a terminé six des neuf pour 113 verges et Watson a réussi quatre attrapés pour 110 verges.

La course de touché de quatre verges de Kenneth Gainwell a couronné le premier essai du match des Eagles, avant que le premier choix de Rodgers ne mène à une course de 15 verges de Sanders et à une avance de 13-0 pour les hôtes.

La course de touché de 20 verges d’AJ Dillon a mis les Packers au tableau, après quoi ils ont augmenté 14-13 sur la frappe de 11 verges de Rodgers contre Randall Cobb.

Sanders a marqué à deux mètres lors du premier cliché du deuxième quart pour ramener les Eagles au sommet 20-14.

Après le retour d’échappé de 63 verges de Quay Walker, Rodgers l’a égalé avec une frappe de touché de 23 verges à Aaron Jones.

À 13 secondes de la fin, la passe de touché de 30 verges de Hurts à Quez Watkins a donné à Philadelphie une avance de 27-20 à la mi-temps.

Leaders des statistiques

Emballeurs

Dépassement : Aaron Rodgers, 11/16, 140 yards, 2 TD, 2 INTs

Jordan Love, 6/9, 113 verges, 1 touché

Rushing: AJ Dillon, 8 courses, 64 yards, 1 TD

Réception : Christian Watson, 4 attrapés, 110 yards, 1 TD

Aigles

Passes : Jalen Hurts, 16/28, 153, 2 TDs

Rushing: Jalen Hurts, 157 verges

Réception : DeVonta Smith, 4 attrapés, 50 verges

AJ Brown, 4 attrapés, 46 yards, 1 TD

Résumé de la notation PREMIER QUART Emballeurs 0-7 Aigles Kenneth Gainwell quatre verges au sol TD (point supplémentaire) Emballeurs 0-13 Aigles Miles Sanders 15 verges au sol TD (point supplémentaire manqué) Emballeurs 7-13 Aigles AJ Dillon TD de 20 verges au sol (point supplémentaire) Emballeurs 14-13 Aigles Aaron Rodgers passe TD de 11 verges à Randall Cobb (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Emballeurs 14-20 Aigles Miles Sanders TD de deux verges au sol (point supplémentaire) Emballeurs 20-20 Aigles Aaron Rodgers passe TD de 23 verges à Aaron Jones (point supplémentaire) Emballeurs 20-27 Aigles Jalen Hurts passe TD de 30 verges à Quez Watkins (point supplémentaire) TROISIÈME QUART Emballeurs 20-34 Aigles Jalen Hurts passe TD de six verges à AJ Brown (point supplémentaire) Emballeurs 23-20 Aigles Mason Crosby panier de 29 verges QUATRIÈME TRIMESTRE Emballeurs 23-37 Aigles Jake Elliott panier de 31 verges Emballeurs 30-37 Aigles Jordan Love passe TD de 63 verges à Christian Watson (point supplémentaire) Emballeurs 30-40 Aigles Jake Elliott panier de 54 verges Emballeurs 33-40 Aigles Mason Crosby panier de 33 verges

Et après?

Les Eagles poursuivent leur saison à domicile face aux Titans du Tennessee (7-4), tandis que les Packers rendent visite aux Bears de Chicago au Soldier Field.

Avant cela, la semaine 12 de la NFL se termine lundi soir lorsque les Colts d’Indianapolis accueillent les Steelers de Pittsburgh.

