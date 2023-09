Packer Thomas marque une étape importante | Actualités, Sports, Emplois

CANFIELD — Packer Thomas, une société de services fiscaux, d’audit, de comptabilité et de technologie de l’information basée à Canfield, a débuté humblement en 1923 au centre-ville de Youngstown en tant qu’organisation de trois hommes dans ce qui est aujourd’hui le bâtiment Chase Tower.

Un siècle plus tard, l’entreprise compte désormais près de 60 employés et deux bureaux physiques, l’un à Canfield et l’autre à New Castle, en Pennsylvanie, avec des clients de la région et d’ailleurs aux États-Unis.

«C’est une étape importante. L’importance de cela est que Packer Thomas fait un travail de qualité depuis très, très longtemps, et nous sommes simplement ici pour continuer cela », a déclaré Rick Schafer, officier principal. « Pour un cabinet de CPA (expertise comptable agréée)… si vous n’effectuez pas un travail de qualité pendant une période prolongée, vous n’existerez pas. C’est ma satisfaction, car cette entreprise existe depuis si longtemps grâce au travail et aux personnes qui le font.

Cette année, l’entreprise fête ses 100 ans d’activité.

Pour célébrer cette réalisation capitale, Packer Thomas s’est associé à 898 Marketing, également à Canfield, pour raconter l’histoire de l’entreprise à travers les yeux d’employés et de clients anciens et actuels, dont un qui fait partie de Packer Thomas depuis le tout début.

Le dernier jeudi du mois, l’entreprise publie une vidéo de 60 à 90 secondes sur les sites de médias sociaux pour mettre en évidence les principales caractéristiques qui ont conduit au succès et à la croissance de l’entreprise.

« Ces publications sont conçues pour honorer la riche histoire du cabinet et exprimer leur gratitude à leurs clients, employés et partenaires qui ont contribué à leur succès », indique un communiqué de presse.

Des célébrations ont également été organisées pour les employés, et d’autres sont prévues plus tard cette année.

« Nous essayons de nous assurer qu’ils réalisent à quel point cela représente une réussite pour une entreprise », a déclaré Schafer, qui en est à sa 36e année chez Packer Thomas. « Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui font 100 ans, et c’est grâce à elles. Nous avons un personnel formidable et c’est ce que nous voulons célébrer.

L’effectif de 57 personnes passe à près de 70 personnes pendant les mois chargés de janvier à avril ; les employés supplémentaires sont des stagiaires de la Youngstown State University.

Packer Thomas, avec 13 dirigeants principaux, a une clientèle qui se trouve principalement dans la région de l’est de l’Ohio et de l’ouest de la Pennsylvanie, dont la plupart sont des entreprises locales et familiales, mais elle a des clients ailleurs dans le pays.

Schafer a déclaré que l’entreprise a « eu la chance » de compter sur une équipe stable d’employés qui ont grandi avec Packer Thomas. Un certain nombre d’entre eux, a-t-il déclaré, travaillent dans l’entreprise depuis 10 à 20 ans, voire plus.

« Les gens qui viennent ici aiment rester ici, et c’est ce que nous aimons voir », a déclaré Schafer.

John Cournan, directeur principal, a déclaré : « D’un point de vue culturel, si vous parlez actuellement à de nombreux cabinets de CPA, vous constaterez une tendance assez courante à la pénurie de personnel. Nous avons eu de la chance ces dernières années, notre chiffre d’affaires a été inférieur à la normale et les pénuries de personnel, vraiment, nous n’avons pas eu à y faire face. Nous pensons que cela dépend de la culture que nous avons essayé de construire.

Packer Thomas a « toujours eu une riche histoire » de qualité client et de service à la clientèle, a déclaré Cournan ; il accorde également une grande importance à la satisfaction des employés.

La preuve en a été démontrée lorsque le magazine spécialisé Accounting Today a classé Packer Thomas parmi les 100 meilleurs cabinets comptables pour lesquels travailler aux États-Unis. Soixante-quinze pour cent de l’enquête, a déclaré Cournan, était basée sur les réponses aux questions sur l’expérience des employés.

En 1993, l’entreprise a acquis la succursale de Youngstown d’Ernst & Young. Il s’agit de l’une des acquisitions les plus notables qui ont aidé l’entreprise à se développer dans un marché à croissance lente, voire nulle, qui, à un moment donné, était fortement dépendant de l’acier et d’autres produits manufacturiers, ce dernier commençant à se redresser.

Packer Thomas, en raison de la confiance et des amitiés qu’elle a développées dans l’industrie, est souvent l’entreprise à laquelle on fait appel lorsque les propriétaires d’une autre entreprise sont prêts à prendre leur retraite pour se renseigner sur l’achat.

D’autres acquisitions et fusions clés incluent l’acquisition en 2003 d’un cabinet à New Castle, en Pennsylvanie, établissant ainsi le cabinet en Pennsylvanie. Elle a été suivie deux ans plus tard par la fusion d’un autre cabinet de New Castle.

En 2016, Packer Thomas a acquis le cabinet comptable Reali, Giampetro & Scott et en 2017, il a acquis le cabinet comptable Anness, Gerlach & Williams.

« Les acquisitions réalisées pour nous dans un marché à croissance plus lente ont vraiment joué un rôle déterminant dans notre croissance », a déclaré Cournan, chez Packer Thomas pendant 31 ans.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception