MANHATTAN, Kan.: Freshman Nijel Pack a marqué 16 points, un sommet de la saison, avec quatre 3 points, et Kansas State a remporté une victoire de 70-46 sur Jacksonville lundi.

DaJuan Gordon a eu son deuxième double-double en carrière avec 13 points et 12 rebonds pour les Wildcats (4-5), et Mike McGuirl a ajouté 12 points et sept passes. Pack a également eu six rebonds et cinq passes, car K-State avait 23 aides sur 27 paniers.

Bryce Workman a dominé les Dolphins (6-4) avec 10 points. Jacksonville a tiré 34% du terrain et a été dépassé 45-22.

McGuirl et Selton Miguel ont ouvert le match avec 3 points, et Pack en a ajouté deux à distance, McGuirl en faisant un autre dans une manche 13-0 qui avait l’avantage à 24-10 avec près de neuf minutes à jouer en première mi-temps.

Les Wildcats étaient 9 sur 17 derrière l’arc pour construire une avance de 42-23 à la pause. Ils se sont refroidis en seconde période, 2 sur 15 à distance, mais l’avance est restée plus de 20 pour les 16:51 dernières.

C’était la première rencontre entre les écoles. K-State, qui a perdu samedi contre le Baylor 100-69, deuxième, doit affronter Omaha mardi.

