Pacific Northwest bat des records à cause de ce dôme de chaleur rare

Dimanche, Portland a atteint 112 degrés et Seattle a atteint 104. Un dôme de chaleur rare était à blâmer.

Il n’y a pas de calendrier pour combien de temps un dôme chauffant peut durer.

Les dômes de chaleur se sont produits plus fréquemment à mesure que les températures mondiales ont augmenté au fil des ans.

Une grande partie du nord-ouest du Pacifique connaît actuellement certaines des températures les plus élevées de l’histoire de la région.

Portland a atteint 112 degrés dimanche, la température la plus élevée de la ville depuis le Service météorologique national a commencé à tenir des records en 1940. Et Seattle a atteint un record de 104 degrés le même soir, selon le service météorologique national.

Il a fait si chaud dimanche que les essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis à Eugene, dans l’Oregon, ont dû être reportés à 20 h 30, heure du Pacifique.

Alors pourquoi le nord-ouest du Pacifique fait-il face à des températures extrêmes en ce moment ? C’est à cause d’un dôme chauffant.

Qu’est-ce qu’un dôme chauffant ?

Non, il n’y a pas de dôme invisible au-dessus des États-Unis. Mais un dôme thermique se produit lorsqu’il y a « un fort changement (ou gradient) des températures océaniques d’ouest en est dans l’océan Pacifique tropical au cours de l’hiver précédent », selon le National Ocean Service.

L’air chaud provenant de la partie ouest de l’océan Pacifique est ensuite piégé dans le courant-jet à l’approche de la terre. Lorsque cet air chaud arrive au-dessus de la terre, l’atmosphère emprisonne l’air chaud comme si un couvercle était mis dessus. Les vents peuvent déplacer le dôme thermique, c’est pourquoi il peut également être appelé vague de chaleur.

Ici pour rester?: Des températures anormales cuisent l’ouest des États-Unis à trois chiffres. Ces vagues de chaleur pourraient devenir la nouvelle norme.

Comment garder votre sang-froid : Ces conseils peuvent vous aider à éviter une maladie liée à la chaleur

Combien de temps dure un dôme chauffant ?

Il n’y a pas de calendrier pour combien de temps un dôme chauffant peut durer, mais les choses ne se refroidiront pas immédiatement dans une grande partie du nord-ouest du Pacifique. Les prévisions indiquent que des zones intérieures telles que Spokane, Washington et Boise, dans l’Idaho, atteignent des températures à trois chiffres pour le reste de la semaine. L’avertissement de chaleur excessive du National Weather Service est en vigueur jusqu’à 23 h 00 PT jeudi.

Quelle est la rareté d’un dôme chauffant ?

Les dômes de chaleur se sont produits plus fréquemment à mesure que les températures mondiales ont augmenté au fil des ans. Cependant, ce dôme à chaleur spécifique est l’un des plus rares.

Jeff Berardelli, un météorologue de CBS News, a tweeté dimanche que les chances de connaître cette vague de chaleur sont de 1 chance sur 10 000.

Le réchauffement climatique joue-t-il un rôle ?

Le changement climatique a vu les températures augmenter sur toute la planète, et la fréquence accrue des dômes thermiques en est le produit.

« Le réchauffement climatique augmente considérablement les chances de connaître des températures extrêmes sans précédent », a déclaré Daniel Swain, climatologue à l’UCLA, dans un récent blog.

Ce ne sera pas non plus la dernière fois que les températures augmenteront aux États-Unis cette année. Une projection sur trois mois effectuée par le National Weather Service pour juillet-septembre montre qu’une grande partie du pays connaîtra des températures plus élevées, les maximums les plus extrêmes se produisant dans le nord-est.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.