Pachuca vs Toluca – Rapport de match de football – 30 octobre 2022

Pachuca célèbre après avoir remporté le titre Apertura 2022 de la Liga MX dimanche soir au stade Hidalgo. Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images

Pachuca a remporté le titre Apertura 2022 de la Liga MX dimanche soir, battant Toluca 3-1 et gagnant 8-2 au total.

Entrant avec un déficit de 5-1 dès le match aller, Toluca a d’abord pris les devants à l’Estadio Hidalgo bondé de Pachuca. À la 21e minute, l’arrière droit Raul “Dedos” Lopez a bondi sur une passe de la tête de Carlos Gonzalez et a marqué de loin pour mettre le Diablos Rojos jusqu’à 1-0.

Pachuca a finalement pris plus d’élan en première mi-temps, et bien que Tuzos l’attaquant Nicolas Ibanez a vu un penalty arrêté par le gardien de Toluca Tiago Volpi à la 48e minute, le milieu de terrain Victor Guzman a répondu quelques secondes plus tard pour égaliser le score à 1-1 et 6-2 au total.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Peu après la mi-temps, Pachuca retrouve le chemin des filets. Grâce à un coup de pied arrêté intelligent, le milieu de terrain Luis Chavez a envoyé une passe à un Ibanez au sprint, qui a ensuite propulsé le ballon au fond des filets. Affamé de plus et poussé par la foule locale, Los Tuzos ont poursuivi leur pression dans le dernier tiers, obtenant finalement un autre penalty en leur faveur au cours de la seconde mi-temps.

Le défenseur Gustavo Cabral est intervenu à la 75e minute et a réussi un autre tir devant Volpi pour porter le score à 3-1.

Sans ajout de temps additionnel, l’Estadio Hidalgo a éclaté à la 90e minute lorsque le coup de sifflet final a confirmé le championnat de Pachuca sur le score cumulé de 8-2.

Avec un autre titre de Liga MX en main, Pachuca en compte sept au total dans la ligue et est à égalité au sixième rang (avec Pumas et Tigres) dans le tableau de tous les temps pour l’élite mexicaine. Tous les sept de Los Tuzos’ Les trophées de la Liga MX sont remportés depuis 1999.

Pachuca et Toluca se sont tous deux qualifiés pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2024, tandis que Pachuca a également automatiquement obtenu une place dans le tour à élimination directe de la Coupe des ligues élargie de l’été prochain qui mettra en vedette tous les clubs de Liga MX et MLS.

Pachuca a terminé avec 70 points en 2022 tandis que les champions de Clausura, Atlas, en ont obtenu 40, ce qui signifie Los Tuzos participera à la Coupe des Ligues 2023 en huitièmes de finale.