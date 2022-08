Pachamalai Hills dans le district de Trichy au Tamil Nadu enregistre 109 espèces de papillons

La division forestière de Trichy, la semaine précédente, a mené une étude sur les papillons dans la région de Pachamalai Hills près du district de Trichy au Tamil Nadu. L’étude a révélé que 109 espèces de papillons, dont certaines peu communes, ont été identifiées.

Une équipe de la Nature and Butterfly Society (TNBS) à Coimbatore a mené l’évaluation. La région du parc écotouristique (Top Senkattupatti), la zone de la cascade de Mangalam et le sentier naturel de Shenbakam figuraient parmi les sites étudiés. La forêt mixte à feuilles caduques d’origine, l’habitat riverain et la croissance de la forêt secondaire ont tous été inclus dans l’habitat.

Les collines de Pachamalai signifient être enchantées par la nature et l’environnement. Le parfum pur et soul d’herbes en harmonie avec la nature sera sans aucun doute rafraîchissant, en particulier avec le troupeau de papillons, les montagnards, le miel, le jacquier et les grands banians. La colline couvre environ 19 076 hectares et se trouve à 2 400 pieds au-dessus du niveau de la mer. En forêt, un recensement des papillons est effectué chaque année.

Par la suite, une enquête de deux jours sur les espèces de papillons résidant dans les collines Pachamalai de Thuraiyur dans le district de Trichy a été réalisée. Une équipe du TNBS de Coimbatore a participé à l’enquête sur ordre du Conservateur en chef des forêts, Trichy, Sathish, sous la direction du responsable forestier du district Kiran.

De plus, un nombre important d’espèces de papillons ont été découvertes à la suite de cette enquête dans des endroits comme le sentier naturel de Shenbakam, les chutes de Mangalam et le parc d’écotourisme Pachamalai Top Sengattupatti. Actuellement, dans cette enquête à Pachamalai, 109 espèces de papillons ont été découvertes et enregistrées. Tous ces papillons font partie de l’une des six principales familles de papillons, qui comprend les machaons, les blancs et les jaunes, les papillons à pattes en brosse, les bleus, les marques de métal et les skippers.

Les faits saillants de l’étude ont été la présence de plusieurs papillons Tigre et Corbeau de la sous-famille Danainae de la famille aux pieds broussailleux. Finalement, la migration de ces papillons, en particulier le tigre bleu foncé, le tigre bleu, le corbeau commun et le corbeau à deux marques, commencera à se déplacer vers les Ghâts occidentaux une fois la mousson du nord-est arrivée. Les papillons albatros communs, connus pour leurs migrations, étaient également répandus. Un nombre élevé d’espèces de papillons considérées comme rares à Pachamalai est un bon indicateur de la nature. Apparemment, 105 espèces ont été enregistrées lors de l’enquête de 2016 à Pachamalai alors qu’elles sont maintenant passées à 109.

En attendant, le fait est que plus il y a de papillons, plus l’écosystème est sain. Dans le même ordre d’idées, il a fait de Pachamalai un endroit tranquille et sûr pour l’écotourisme axé sur les papillons. Les responsables du département des forêts ont déclaré que de nombreuses mesures sont prises pour sauvegarder les papillons et l’environnement environnant.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici