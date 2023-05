Pace Temple junior de football genevois – Shaw Local

Le junior de football genevois Pace Temple a débuté la saison avec une performance mémorable samedi à Oswego, réalisant sept attrapés pour 168 verges avec deux touchés tout en interceptant deux passes lors de la victoire 29-27 des Vikings. Temple, le premier athlète de la semaine de la St. Charles Bank & Trust-Kane County Chronicle de la nouvelle année scolaire, a récemment réfléchi à la semaine 1 et a envisagé le reste de la saison avec le rédacteur sportif de Chronicle, Jay Schwab. Ce qui suit est une transcription éditée :

Parlez-moi de la chimie que vous avez avec [Geneva QB Daniel Santacaterina].

Ouais, moi et Daniel sommes amis depuis la cinquième année quand nous avons commencé à jouer ensemble au basket-ball de voyage. Je ne jouais pas au football à cette époque, mais lui et sa famille m’ont vraiment encouragé à jouer au football et je l’ai fait, et depuis, nous jouons ensemble. … Moi et lui lançions à peu près tous les jours [after Santacaterina recovered from his broken clavicle]. Nous avons vraiment commencé à cliquer et à réduire notre timing, et nous avons vraiment réussi.

Il semble que vous jouerez beaucoup en attaque et en défense. Quel genre de défi de conditionnement est-ce pour vous ?

C’est beaucoup. Je devais faire ça ma première année et maintenant. Vous venez de pousser à travers. Souvent, mentalement, vous pensez « Je ne peux pas faire ça », mais vous devez simplement continuer et avoir confiance en votre entraînement pendant l’été et l’intersaison que vous pouvez le faire, et vous devez le faire pour votre équipe. . j’ai fait tout le [conditioning] des choses avec l’équipe que je dois faire et beaucoup d’entre nous sont allés à ProForce et ont fait beaucoup de choses là-bas, et cela m’a mis en très bonne forme.

Vous venez de battre une très bonne équipe, mais ça devient de plus en plus difficile, n’est-ce pas ?

Bien sûr, je ne sais pas ce que tout le monde a, mais je pense que nous avons l’un des trois premiers matchs les plus difficiles de l’État avec Oswego, Wheaton North et Batavia, mais vous ne pouvez pas penser à cela et à la malchance et quelque chose comme ça. Il vous suffit de l’assumer avec confiance et, espérons-le, [we get a win Friday]et si ce n’est pas le cas, il vous suffit de le regarder et d’essayer de le développer et de continuer à passer au suivant.

Si vous deviez avoir un coéquipier pour vous aider à faire des devoirs difficiles, qui serait-ce et pourquoi ?

Mec, c’est dur. J’irais probablement avec Quinn Einck. C’est un partant senior sur notre ligne et c’est un homme de la renaissance comme l’appelle notre entraîneur. C’est un musicien, c’est un garçon intelligent. J’ai une confiance totale en lui que peu importe l’obstacle dans lequel je me trouvais, il pourrait m’aider à m’en sortir.