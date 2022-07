Pace lance une base de comté dans le nouveau palais de Plainfield – Shaw Local

Cet automne, Pace déplacera le centre de ses opérations de bus du comté de Will dans une installation nouvellement construite à Plainfield qui, selon les responsables, accueillera plus de bus dans un contexte de demande croissante de services.

Les responsables locaux ont rejoint Pace jeudi lors d’une cérémonie d’inauguration de l’installation de 264 000 pieds carrés récemment achevée qui comprend des zones d’entretien, de lavage et de stockage pour les bus et des bureaux pour le personnel administratif.

Le nouveau garage et les nouveaux bureaux remplaceront le bâtiment d’environ 50 000 pieds carrés sur South Chicago Street à Joliet, où Pace a basé ses opérations dans le comté de Will depuis 1985.

L’installation ultramoderne de 264 000 pieds carrés de Pace à Plainfield a une capacité de 135 bus, le jeudi 21 juillet 2022 à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

“Les employés de maintenance auront un garage moderne pour s’occuper de nos bus et le personnel administratif aura un meilleur espace de travail”, a déclaré Melinda Metzger, directrice exécutive de Pace.

Pace pourra stocker 135 bus dans la nouvelle installation de Plainfield, contre 50 à Joliet, où, a déclaré Metzger, ils sont garés chaque nuit à 18 pouces l’un de l’autre, et c’est un défi de les faire sortir le matin.

“Chaque jour est comme une aventure de nage synchronisée”, a-t-elle déclaré. “Tous les bus doivent se déplacer ensemble ou ils ne sortiront pas du garage.”

Les autobus de Joliet passent par une seule porte. L’installation de Plainfield compte 15 portes de garage dans la zone d’entreposage.

La directrice du comté de Will, Jennifer Bertino-Tarrant, au centre, se tient avec les responsables de Pace, Rick Kwasneski et Melinda Metzger, dans la nouvelle installation de 264 000 pieds carrés de Pace à Plainfield, le jeudi 21 juillet 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Le garage de Plainfield compte 11 baies de maintenance contre quatre à Joliet, a déclaré Metzger.

L’usine de Plainfield comptera 250 employés contre environ 100 à Joliet. Pace déplacera également des employés à Plainfield depuis la Hollande méridionale où ils travaillent désormais sur les opérations du comté de Will, qu’il appelle sa division du patrimoine.

Nouvelle installation de Pace à Plainfield, jeudi 21 juillet 2022 à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Les responsables de Pace ont déclaré que le nouveau garage serait équipé pour gérer les bus électriques, qu’il commencera à ajouter à sa flotte l’année prochaine tout en prévoyant d’atteindre zéro émission d’ici 2040.

Le bâtiment de 52,5 millions de dollars a été construit avec des fonds publics dans le cadre du programme Rebuild Illinois.

La nouvelle installation se trouve sur 12 acres au 14539 S. Depot Drive et se trouve à proximité du Park-N-Ride que les navetteurs locaux utilisent pour monter à bord des bus Pace. Ces bus empruntent l’accotement sur l’Interstate 55 pour contourner le trafic et emmener les passagers à Chicago le matin et les ramener le soir.

Le maire de Plainfield, John Argoudelis, a noté que le programme de trajet sur l’épaule a augmenté de 600% depuis son lancement en 2011, lorsque les bus étaient garés sur le parking devant la mairie. Le lieu d’embarquement a été déplacé au Larry’s Diner avant l’ouverture du Park-N-Ride en 2019.

Le maire de Plainfield, John Argoudelis, prend la parole dans la nouvelle installation de 264 000 pieds carrés de Pace à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

“Nous voyons que Pace continuera à être en mesure de bien servir nos résidents et longtemps dans le futur”, a déclaré Argoudelis lors de commentaires sur la nouvelle installation.

Selon Pace, la fréquentation des bus d’épaule a chuté pendant la pandémie de COVID-19 et représente maintenant environ la moitié de ce qu’elle était avant la pandémie. Mais l’achalandage moyen est toujours supérieur à 1 000 par jour, et les responsables de Pace disent qu’il reprend.

“Nos parcs Park-N-Ride se remplissent à nouveau alors que l’achalandage revient en force”, a déclaré le président du conseil d’administration de Pace, Rick Kwasneski. “Nous chercherons bientôt des endroits pour nous développer.”

Pace n’a pas encore décidé ce qu’il fera de l’immeuble Joliet.

Pace utilise le garage des rues Chicago et Osgood depuis 1985, mais déménage dans une nouvelle installation plus grande à Plainfield.

(Bob Okon)

Il peut continuer à être utilisé pour le soutien de secours, l’entretien des bus ou la formation, a déclaré la porte-parole de Pace, Maggie Daly Skogsbakken.

“Ou nous pouvons le vendre”, a-t-elle dit.

Le bâtiment avait été utilisé avant 1985 comme garage d’autobus pour ce qui était alors le quartier de transport en commun de Joliet.