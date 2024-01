Pace ferme sa galerie à New York après avoir reçu des messages pro-palestiniens – ARTnews.com

Photo Cindy Ord/Getty Images

Samedi, le bâtiment phare de la Pace Gallery à New York a été fermé au public pour la journée après que l’espace ait été peint à la bombe avec des messages pro-palestiniens.

Pace est la dernière galerie new-yorkaise à être étiquetée avec des phrases liées au conflit à Gaza. La galerie Lévy Gorvy Dayan a plus d’une fois été recouverte d’affiches protestant contre les opinions de ses propriétaires sur le conflit, et plusieurs galeries de Chinatown ont été collées ce mois-ci avec des messages appelant les revendeurs à réagir aux frappes aériennes israéliennes sur Gaza, où plus de 26 000 Palestiniens ont été tués. depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, selon le ministère local de la Santé.

L’annonce de la fermeture temporaire de la galerie sur les réseaux sociaux ne mentionnait pas que Pace avait été tagué avec des phrases similaires. La fermeture a eu lieu samedi, jour généralement le plus chargé pour les galeries de Chelsea.

Un porte-parole de Pace a déclaré ARTactualités que la cause de la fermeture était le nettoyage rendu nécessaire par les mots peints à la bombe et les images collées.

“Entre vendredi soir et samedi matin, l’extérieur de notre galerie du 540 West 25th Street a été vandalisé”, a déclaré un porte-parole de la galerie dans un communiqué. « Le vandalisme était suffisamment important pour nécessiter la fermeture de la galerie pendant que nous terminons les efforts de nettoyage. La sécurité de notre personnel et des visiteurs de nos galeries est de la plus haute importance, tout comme notre engagement à favoriser un lieu de travail sûr et ouvert qui respecte les différences de pensée au sein de notre communauté.

La déclaration poursuit : « Nous sommes une galerie composée d’une communauté d’artistes et d’employés, dont beaucoup sont activement engagés dans les questions sociopolitiques et à l’écoute des événements mondiaux. Cette diversité s’accompagne de points de vue divergents. En cas de désaccord, nous restons déterminés à soutenir un discours civil significatif.

Images obtenues par ARTactualités semblent montrer la façade de Pace peinte à la bombe avec des phrases telles que « Libérez Gaza ». De plus, la galerie semble avoir été éclaboussée de peinture rouge destinée à imiter les éclaboussures de sang.

La façade semble également avoir été collée avec des images faisant référence à la réaction de Pace lorsqu’il a publié sur Instagram une œuvre d’art traitant des retombées de l’attaque du Hamas du 7 octobre. L’attaque aurait tué 1 200 Israéliens et entraîné la prise de plus de 200 otages, dont certains ont depuis été libérés. Israël a déclaré que plus de 100 otages étaient toujours détenus par le Hamas.

Il y a environ une semaine, Pace posté à propos Signaux, une vidéo de 2023 de Michal Rovner, un artiste israélien représenté par la galerie. La vidéo, selon la description de Pace, est « un appel au retour en toute sécurité des plus de 100 otages israéliens toujours portés disparus ». Il présente des rangées de personnages qui agitent leurs bras ; la poitrine de chaque personne semble émettre une lueur rouge.

“Ces gestes de la main sont un code universel d’aide, un signal de détresse”, a déclaré Rovner à propos de son travail. “Les impulsions rouges sont liées aux battements cardiaques, mais c’est aussi une couleur d’urgence et de danger.”

Signaux est apparu à Times Square, ainsi que sur des sites publics à Tel Aviv et à Jérusalem. Lorsque Pace a publié un article sur la version new-yorkaise, les commentateurs se sont emparés de la formulation de la description de la galerie pour l’article, qui fournissait initialement un décompte des morts pour l’attaque du Hamas tout en éliminant également les chiffres sur le nombre de Gazaouis qui ont été tués dans son sillage.

Parmi les commentaires les plus appréciés sur la publication, il y en a un qui accuse Pace de « laver un génocide par l’art ». Après avoir reçu d’autres commentaires similaires sur le message, Pace semble avoir modifié la légende pour inclure une mention selon laquelle le conflit actuel a « coûté la vie à plus de 23 000 Palestiniens à ce jour ». Le message contient désormais une ligne annexée sur la mise à jour ; il indique que la galerie a précédemment « omis le contexte plus large du conflit en cours à Gaza et des horribles pertes de vies humaines ».

Cette semaine, une capture d’écran agrandie des commentaires négatifs que la galerie a reçus sur la publication a été collée sur la façade de Pace, ainsi qu’une autre affiche qui qualifie Rovner de « sioniste » et l’accuse ainsi que Pace de « génocide » et de « révisionnisme historique ».