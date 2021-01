Le nouveau propriétaire de Burnley, Alan Pace, a déclaré qu’il était prêt à soutenir le club lors de la prochaine fenêtre de transfert. Photo de Tony McArdle / Everton FC via Getty Images

L’ancien président du Real Salt Lake, Alan Pace, a racheté le club de Premier League Burnley, a-t-on annoncé jeudi.

Burnley a confirmé que le groupe d’investissement américain ALK Capital – dirigé par Pace – avait acheté une participation majoritaire de 84% dans le club et que l’accord avait été ratifié par la Premier League.

Pace devrait rencontrer le patron de Burnley Sean Dyche plus tard jeudi pour discuter de ses plans, mais a déclaré qu’il était prêt à donner au manager les fonds nécessaires pour apporter des ajouts à l’équipe, qui occupe la 16e place de la ligue, cinq points au-dessus de la relégation. zone.

« Nous sommes tout à fait prêts à soutenir Sean et l’équipe de direction, » Pace a déclaré dans une vidéo publiée par le club.

«Un nouveau chapitre passionnant». Un accueil chaleureux à nos nouveaux propriétaires ALK Capital qui ont aujourd’hui finalisé leur investissement dans Burnley Football Club. L’associé directeur, Alan Pace, succédera à Mike Garlick en tant que président. – Burnley FC (@BurnleyOfficial) 31 décembre 2020

« Nous avons besoin de temps pour entrer et comprendre quels sont leurs besoins, ce que nous prévoyons et quelles étaient les décisions qu’ils ont prises jusqu’à présent et où ils souhaitent aller, mais nous sommes tout à fait prêts à soutenir le manager. »

Pace a passé 20 mois en tant que président intérimaire par intérim du côté de la MLS, Real Salt Lake, qui a remporté la Coupe MLS 2009 pendant son mandat.

Dyche a déploré ce manque de soutien lors des récentes fenêtres de transfert et a critiqué la façon dont certains joueurs ont été autorisés à partir après l’expiration de leurs contrats la saison dernière.



Le joueur de 49 ans avait une relation tendue avec le président sortant Mike Garlick ces derniers mois et n’a pas été autorisé à rencontrer le nouveau propriétaire au cours des dernières étapes de la prise de contrôle.

Pace a déclaré que la constance avec laquelle Dyche avait amené le club au cours de ses huit années à la tête de Turf Moor, avec l’équipe à sa cinquième saison consécutive en Premier League, était l’une des attractions du club en tant qu’investissement.

« La longévité et la stabilité du côté de la direction sont quelque chose qui a été très impactant de notre point de vue, ainsi que le style de jeu et la capacité de jouer au niveau qu’ils ont. Nous sommes de très grands fans de Sean », a-t-il déclaré.

Le président sortant de Burnley et ancien actionnaire majoritaire, Garlick, continuera de siéger au conseil d’administration du nouveau groupe de propriété et Pace, qui prévoit de déménager avec sa famille dans le Lancashire, a déclaré que le projet était à long terme.

« Nous ne ferions rien qui ne soit pas à long terme, ce n’est pas une opportunité à court terme » buy-to-flip, « , a ajouté Pace.

«C’est vraiment quelque chose que nous avons une passion pour nous-mêmes et nous attendons avec impatience l’opportunité de nous impliquer pour les années à venir. C’est quelque chose qui nous passionne.

«Je cherche à jouer un rôle très actif au quotidien, moi-même, ma famille et certains de mes partenaires déménagerons dans la région et nous sommes très heureux de nous impliquer plus régulièrement que certains ne le pensent.

Burnley accueillera Fulham prochain en Premier League dimanche.