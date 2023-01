Pac-12 licencie 2 cadres supérieurs pour avoir omis de divulguer les trop-payés par le partenaire de distribution

Le Pac-12 a licencié deux cadres supérieurs vendredi après qu’une enquête indépendante a conclu qu’ils n’avaient pas divulgué les trop-payés d’un partenaire de distribution remontant à 2016, le conférence annoncée.

Selon un communiqué, la conférence a lancé un audit au printemps 2017 qui a conclu que l’un des partenaires de distribution du Pac-12 avait “surpayé les réseaux Pac-12 pour l’année 2016 d’un montant important”. Les deux dirigeants, que la conférence n’a pas identifiés, ont été mis au courant des résultats de l’audit en décembre 2017 mais n’ont pas informé le conseil d’administration du Pac-12 ou les auditeurs externes du Pac-12 du “risque financier associé aux conclusions”, par La version.

En octobre 2022, le partenaire de distribution qui faisait l’objet de l’audit de 2017 a affirmé qu’il “avait trop payé le Pac-12 chaque année depuis avant 2016” avec des trop-payés totalisant plus de 50 millions de dollars, selon le communiqué.

Le comité d’audit du conseil d’administration de Pac-12 a ensuite embauché le cabinet d’avocats Cooley LLP pour mener une enquête indépendante, qui s’est terminée le 13 janvier et a révélé que les deux cadres supérieurs de Pac-12 étaient au courant d’un trop-payé à un partenaire de distribution depuis tard 2017 et “ont manqué à leurs obligations et devoirs de divulguer immédiatement ces informations liées à un risque financier immédiat et important pour le Pac-12 au conseil d’administration du Pac-12 et aux auditeurs externes du Pac-12”.

Le commissaire du Pac-12, George Kliavkoff, a pris la décision de licencier les deux cadres supérieurs sur la base des conclusions de l’enquête, a indiqué la conférence dans son communiqué.

“Le Pac-12 a pris des mesures immédiates et appropriées pour résoudre ce problème, conformément aux meilleures pratiques de gouvernance”, indique le communiqué. “La direction de Pac-12 s’engage à soutenir nos membres et étudiants-athlètes, et à toujours fonctionner au plus haut niveau de professionnalisme.”

(Photo: Kirby Lee / États-Unis aujourd’hui)