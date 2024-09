Pac-12 envisage de rejoindre les écoles de Mountain West dans l’État de l’Oregon et l’État de Washington dans le but de préserver la ligue

Selon Brandon Marcello de CBS Sports, la Pac-12 est sur le point de recruter quatre écoles de Mountain West pour rejoindre Oregon State et Washington State dans le but de préserver la ligue. Boise State, San Diego State, Colorado State et Fresno State sont les écoles de Mountain West qui devraient demander leur adhésion à la conférence. Une annonce pourrait être faite dès jeudi.

Ces quatre écoles représentent sans doute les meilleures marques de l’héritage Mountain West et les écoles qui ont été envisagées pour devenir membres d’une conférence puissante dans le passé. Si les quatre écoles déménagent d’ici la saison 2026, la Pac-12 n’aura besoin que de deux programmes supplémentaires pour atteindre le minimum de huit écoles pour être une conférence FBS.

Dix des 12 écoles héritées de la Pac-12 ont officiellement quitté la conférence en 2024, l’octroi des droits existants ayant expiré. Quatre écoles sont allées au Big Ten (USC, UCLA, Oregon et Washington), quatre au Big 12 (Arizona, Arizona State, Colorado et Utah) et deux à l’ACC (Stanford et Cal), laissant l’Oregon State et Washington State sans domicile à long terme. Les deux écoles concourront en tant qu’indépendants de facto de la FBS au cours des deux prochaines années et ne sont pas éligibles pour une candidature automatique aux College Football Playoff.

Cependant, le statut juridique signifie que les deux écoles de la Pac-12 disposent toujours d’un énorme trésor de guerre de 250 millions de dollars de ressources, principalement des paiements comme des unités de tournoi NCAA et des contrats existants. Selon Dennis Dodd de CBS Sports, le rachat de quatre écoles de Mountain West sur une période d’un an coûterait environ 187 millions de dollars. Les ressources existantes de la Pac-12 pourraient être utilisées pour aider à compenser cette différence.

L’objectif à long terme de l’expansion serait de reconstruire la Pac-12 en tant que conférence de haut niveau. La ligue continue de posséder légalement le statut de « cinq autonomes » et pourrait éventuellement le conserver sous une nouvelle forme. La prochaine étape pour la ligue serait de trouver deux écoles supplémentaires pour clôturer la ligue, en particulier celles qui pourraient égaler ou dépasser la qualité des six écoles.

Stanford et la Californie seraient sans doute courtisées, même si on ne sait pas si ces deux universités pourraient se libérer de leurs accords avec l’ACC. D’autres équipes du Groupe des Cinq de tout le pays pourraient également entrer dans le coup. Cependant, la plus grande interrogation sera de trouver un partenaire télévisuel lucratif capable de fournir des revenus de haut niveau, le conflit initial qui a tué l’héritage Pac-12.

Au cours de la semaine dernière, le Mountain West et le Pac-12 ont opté ne pas étendre un partenariat de programmation jusqu’à la saison 2025. Selon plusieurs rapports, la Pac-12 espérait réduire le paiement à la Mountain West pour maintenir le calendrier. Les deux écoles de la Pac-12 doivent encore remplir près de la moitié d’un calendrier. Si les plans d’expansion se concrétisent, les écoles seront en bien meilleure forme à l’approche de 2026.