Pac-12 en plein essor en termes de fréquentation et d’audience la saison dernière avant que les équipes ne se dispersent dans différentes conférences

BOULDER, Colorado : Pour une conférence avec des équipes sur le point de se disperser dans toutes les directions, le Pac-12 semble vraiment rose en ce moment.

La fréquentation globale est en hausse dans toute la ligue à mi-parcours (merci, Deion Sanders). Les audiences sont également en plein essor (à nouveau à Sanders). La ligue compte également six équipes dans le Top 25, dont le numéro 5, Washington, en excellente position pour gagner une place dans les éliminatoires du football universitaire. Le Pac-12 a même une chance de remporter un deuxième trophée Heisman consécutif (le quart de Washington Michael Penix Jr. fait partie des favoris).

Bien sûr, il y a encore Sanders, l’entraîneur du Colorado qui gagne ces jours-ci même quand son équipe ne gagne pas. Moins d’un jour après l’effondrement colossal des Buffaloes contre Stanford, « Saturday Night Live » a fait une parodie de Sanders avec l’acteur du sketch paré de vêtements et de lunettes de soleil du Colorado. C’est le principal marketing de l’école.

La conférence reste sur une bonne lancée même si elle est sur le point de dire au revoir à la plupart de ses écoles.

Le Pac-12, dont les racines remontent à plus d’un siècle, verra bientôt 10 équipes sortir. Il ne reste que l’État de Washington et l’État de l’Oregon. La Californie du Sud, l’UCLA, l’Oregon et Washington se dirigent vers le Big Ten. Stanford et la Californie s’aventureront dans l’ACC, tandis que Sanders et les Buffaloes, ainsi que l’Arizona, l’État de l’Arizona et l’Utah, rejoindront le Big 12.

Un dernier hourra.

À Boulder, Sanders a transformé la ligne de touche en Club Folsom Field. On ne sait pas non plus qui va arriver. Il peut s’agir d’athlètes (Kevin Garnett, Michael Westbrook), d’artistes hip-hop (Lil Wayne, DaBaby) ou même d’artistes comme Cedric the Entertainer, qui s’est présenté vendredi soir en tenue Colorado. Il a vu les Buffaloes prendre une avance de 29-0 à la mi-temps contre Stanford, pour ensuite perdre 46-43 en double prolongation dans le cadre du plus gros crumble de l’école.

Cédric voulait juste une place au premier rang pour l’un des billets les plus chauds du football universitaire.

« L’atmosphère qu’apporte (Deion Sanders), cette excitation, ça semble moderne. C’est frais », a déclaré Cédric. « Cela rend le football à nouveau passionnant. »

Sanders a joué un rôle essentiel dans l’augmentation du nombre de participants à la conférence. La ligue compte jusqu’à présent en moyenne 47 157 supporters. Il s’agit de la note la plus élevée depuis 2017, lorsque le Pac-12 avait enregistré une moyenne de 49 621 sur 78 matchs à domicile.

De plus, huit des 12 écoles ont augmenté leur fréquentation moyenne à domicile par rapport à l’année dernière, selon une étude fournie par le Pac-12. Le Colorado est en tête avec plus-10 545, suivi de l’État de l’Oregon (plus-8 173) et de l’État de l’Arizona (plus-5 982). L’UCLA vient d’annoncer mardi que le match contre le Colorado au Rose Bowl du 28 octobre serait à guichets fermés.

C’est également une conférence remplie d’équipes classées, dont le n°9 de l’Oregon, le n°12 de l’Oregon State, le n°14 de l’Utah, le n°18 de l’USC et le n°25 de l’UCLA. La ligue compte sept semaines consécutives avec au moins six équipes dans le Top 25 AP.

Les audiences télévisées ont également explosé. Selon Sports Media Watch, il y a eu 11 matchs universitaires cette saison qui ont dépassé la barre des 7 millions de téléspectateurs (à la télévision classée Nielsen). Sur les 11, cinq impliquaient le Colorado, dont 10,03 millions de téléspectateurs lorsque les Buffaloes ont affronté l’Oregon le 23 septembre. La victoire 36-33 de Washington sur l’Oregon samedi dernier a également éclipsé les 7 millions.

« Il aurait été très intéressant de voir quelles auraient été les options si le Pac-12 avait été commercialisé maintenant au lieu d’il y a un an », a déclaré Jon Lewis, qui a lancé Sports Media Watch il y a environ 17 ans pour suivre les audiences télévisées sportives. et les accords de droits.

Le plan sur les droits médiatiques a été un point de friction après que l’UCLA et la Californie du Sud ont annoncé leur intention de se retirer. Le Colorado a suivi, se précipitant avant que le commissaire du Pac-12, George Kliavkoff, ne présente une proposition d’accord avec Apple. Et même s’il garantissait des paiements annuels de 23 à 25 millions de dollars à chaque école membre du Pac-12, il existait également des indexations basées sur les abonnements au package Pac-12. Pour de nombreux membres, l’accord était trop risqué et risquait de se retrouver trop loin derrière les écoles des autres conférences Power Five.

« D’après ce que nous avons vu ce week-end avec Washington et l’Oregon, ce que nous avons vu toute la saison avec le Colorado, il est évident pour moi que le Pac-12, du moins en ce qui concerne le football, qui est la chose la plus importante, aurait pu facilement résister au départ de l’USC et de l’UCLA », a déclaré Lewis. « Peut-être pas en termes d’autres aspects pris en compte dans toutes ces discussions, mais au moins en termes d’audience télévisée. »

Et cela n’inclut même pas les notes « SNL ». Là encore, combien d’entraîneurs universitaires sont usurpés de manière ludique dans la série ?

Le comédien Kenan Thompson a joué le rôle de Coach Prime en imitant la confiance de Sanders en déclarant : « Nous continuons à gagner, mec. Chaque jeu. Chaque minute. Nous gagnons dans la vie.

Washington gagne sur le terrain, avec Penix en tête et en lice pour le Heisman (le QB de l’USC Caleb Williams a gagné l’année dernière). Penix pourrait très bien mener les Huskies à une place dans les séries éliminatoires de football universitaire, où aucune équipe Pac-12 n’a été présente depuis la dernière fois que Washington était là après la saison 2016.

Mais il y a un long chemin à parcourir dans une conférence incroyablement profonde. Les Huskies affronteront trois équipes actuellement classées alors qu’elles tenteront de gagner une place dans le match de championnat Pac-12 à Las Vegas le 1er décembre.

« Le Pac-12 semble connaître une année très forte », a déclaré Lewis, « et une finale très forte. »

