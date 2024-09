Pac-12 ajoute Boise State, San Diego State, Fresno State, Colorado State de Mountain West

Le Pac-12, composé de deux membres, commence à se reconstruire, en commençant par quatre écoles de Mountain West.

Boise State, San Diego State, Colorado State et Fresno State rejoindront la conférence en 2026, a annoncé jeudi la Pac-12. Les écoles rejoindront officiellement la conférence le 1er juillet 2026.

Après que le réaménagement des conférences a décimé la Pac-12 et l’a laissée avec seulement Oregon State et Washington State, la ligue avait peu d’options. Les statuts de la NCAA accordent aux conférences une période de grâce de deux ans pour revenir à un minimum de huit membres. L’ajout de ces quatre membres porte la ligue à six pour la saison 2026, et l’élan de ce mouvement pourrait porter ce nombre à huit ou plus, y compris l’ajout potentiel de plus d’écoles de Mountain West, dans un délai plus court.

« Depuis plus d’un siècle, la Conférence Pac-12 est reconnue comme une marque de premier plan dans le domaine du sport intercollégial. Nous continuerons à rechercher des opportunités de croissance et de progrès audacieuses et avant-gardistes, afin de mieux servir nos institutions membres et nos étudiants-athlètes », a déclaré Teresa Gould, commissaire de la Conférence Pac-12. « Je suis reconnaissante envers notre conseil d’administration pour ses efforts visant à accueillir l’Université d’État de Boise, l’Université d’État du Colorado, l’Université d’État de Californie, Fresno et l’Université d’État de San Diego à la conférence. Une nouvelle ère passionnante pour la Conférence Pac-12 commence aujourd’hui. »

Ce sera une décision coûteuse. Chaque école devra payer 17 millions de dollars de frais de sortie pour un départ prévu plus d’un an à l’avance. De plus, l’accord de programmation de football Pac-12/Mountain West signé l’année dernière exige un paiement supplémentaire d’environ 43 millions de dollars pour l’ajout de quatre écoles. L’accord n’aurait pas imposé de frais si la Pac-12 avait absorbé les 12 écoles.

Mais la Pac-12 dispose d’un trésor de guerre évalué à au moins plusieurs dizaines de millions de dollars provenant du départ de 10 anciennes écoles et de l’accord de règlement entre les parties. Il est probable que cet argent servirait à couvrir au moins une partie des 111 millions de dollars dus au titre des frais de sortie de Mountain West.

La commissaire de Mountain West, Gloria Nevarez, a déclaré que toutes les écoles seront tenues de respecter les statuts et les politiques de la conférence.

« Notre conseil d’administration se réunit pour déterminer nos prochaines étapes », a déclaré Nevarez.

Déclaration de la commissaire de Mountain West, Gloria Nevarez, sur la possibilité de perdre quatre membres : pic.twitter.com/eLIRl7hH34 – Chris Vannini (@ChrisVannini) 12 septembre 2024

En plus des frais de sortie, les quatre écoles de Mountain West qui s’en vont perdront leur paiement de ligue (environ 7 à 8 millions de dollars par an). Mais si la Mountain West est encore plus attaquée lors du réalignement, il est également possible que neuf des 12 membres votent pour dissoudre la conférence, ce qui annulerait tous ces frais et économiserait beaucoup d’argent.

Les quatre écoles de Mountain West rejoignent une conférence vieille de 108 ans avec une histoire, une marque et une propriété intellectuelle qu’elle considère toujours comme précieuses. Le timing est opportun, car le contrat télévisuel de Mountain West court jusqu’en 2026, et l’on pense qu’elles gagneraient plus d’argent grâce à la télévision dans une Pac-12 reconstruite, sans les écoles de Mountain West les moins valorisées. Les écoles de Mountain West gagnent actuellement environ 6 millions de dollars par an par école grâce à leur contrat télévisuel, ce qui représente le deuxième plus gros gain parmi les ligues du Groupe des 5.

Les relations entre le Pac-12 et Mountain West sont devenues très glaciales ces derniers mois, car L’Athlétique Leur tentative de prolonger l’accord de calendrier de football de 2024 pour 2025 a échoué, l’argent étant le principal point de friction. La Mountain West en tant que ligue a estimé qu’elle avait le pouvoir de négociation. Au lieu de cela, la Pac-12 a convaincu les écoles les plus précieuses de la Mountain West de quitter le navire.

Les quatre écoles sont considérées comme les cibles les plus importantes et les plus importantes de la Pac-12, avec de futurs ajouts à déterminer après avoir créé un noyau. La ligue reconstruite pourrait rester régionale avec plus d’ajouts de Mountain West, ou essayer de s’étendre à l’échelle nationale avec des équipes d’autres conférences du Groupe des 5. Stanford et Cal restent liées à l’ACC de l’autre côté du pays, et les poursuites judiciaires de Florida State et de Clemson contre la ligue montrent qu’il est difficile de s’en sortir (si Stanford et Cal le souhaitent même). Mais Oregon State et Washington State gardent depuis longtemps un œil sur l’ACC au cas où elle commencerait à se fracturer.

Le seul moyen pour l’Oregon State et l’État de Washington d’accéder aux College Football Playoffs en 2024 et 2025 est de faire une offre générale. Dans une Pac-12 reconstruite, le champion de conférence aurait une chance de remporter l’une des cinq offres automatiques proposées aux champions de conférence. Tout ce qui a été déterminé pour le CFP en 2026 et au-delà, c’est qu’au moins cinq champions de conférence ont une place, quelle que soit la taille du plateau, et que le Big Ten et la SEC gagneront le plus d’argent.

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si l’expansion de la Pac-12 est devenue officielle cette semaine. L’Oregon State accueille l’Oregon samedi avec le match sur Fox, tandis que Washington State et Washington s’affronteront sur Peacock. Avec le plus grand projecteur de la saison sur les deux écoles restantes pour leurs matchs de rivalité, la conversation pourrait désormais passer de la pitié du pays pour avoir été laissé pour compte dans le réalignement, à un récit plus positif alors que la reconstruction potentielle commence.

(Photo : Kirby Lee / Getty Images)