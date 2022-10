Pablo Mari: un joueur retraité de l’Inter Milan a “arrêté un homme au couteau” qui a poignardé la star d’Arsenal lors d’une attaque contre un centre commercial | Nouvelles du monde

Le couteau qui a poignardé le joueur d’Arsenal Pablo Mari et cinq autres personnes dans un supermarché milanais a été arrêté et désarmé par un joueur retraité de l’Inter Milan, rapportent les médias locaux.

Massimo Tarantino, 51 ans, qui a également joué pour Naples et Bologne, a déclaré avoir vu le suspect “crier, crier et c’est tout”.

L’homme de 46 ans, qui souffrait de troubles mentaux, a été interpellé.

Tarantino, qui dirige des équipes depuis 2007, a déclaré aux journalistes sur place : “J’étais un héros ? Je n’ai rien fait.”

Mari, 29 ans, faisait du shopping avec sa femme et son fils au centre commercial Assago près de Milan quand un homme a attaqué six personnes avec un couteau des rayons jeudi.

Il est actuellement prêté à Monza en Serie A.

Mari a été transporté à l’hôpital, où il serait conscient et non dans un état grave.

Il devrait subir une intervention chirurgicale pour réduire les dommages musculaires à son dos.

Image:

Massimo Tarantino en 1999



Image:

Pablo Mari



Le “cœur a failli lâcher” du père de Mari

Le père de Mari, également appelé Pablo, a parlé à la station de radio espagnole Cadena Cope du moment où il a découvert que son fils avait été blessé.

“Je ne savais rien. Je ne regardais pas la télévision ou quoi que ce soit et les membres de la famille ont commencé à m’appeler encore et encore… et mon cœur a failli lâcher”, a-t-il déclaré.

Après avoir parlé à sa belle-fille, qui a été témoin de l’attaque avec son petit-fils, il a ajouté : “Ce n’était qu’une frayeur et rien de plus… et elle a vu quelqu’un mourir devant elle.”

Un caissier de supermarché, qui aurait la trentaine, a été tué dans l’attaque, selon Sky Italy.

Trois autres personnes ont été transportées à l’hôpital et une a été blessée mais n’a pas nécessité de soins.

Commentant l’état de Mari, le directeur général de Monza, Adriano Galliani, a été cité par Sky Sports Italie comme ayant déclaré: “Pablo Mari avait une blessure assez profonde au dos, qui heureusement n’a pas touché les organes vitaux tels que les poumons ou autres.

“Sa vie n’est pas en danger, il devrait récupérer rapidement.”

Image:

Vue extérieure du centre commercial près de Milan



Le joueur “sauvé en raison de sa taille”

Il a dit que Mari avait reçu un coup de poing au visage avant d’être poignardé dans le dos, mais qu’il avait été “sauvé” en raison de sa taille de 6 pieds 4 pouces.

Mari est en convalescence à l’hôpital de Niguarda et a déclaré à Galliani qu’il souhaitait reprendre l’entraînement lundi.

L’Arsenal FC a déclaré : “Nous sommes tous choqués d’apprendre la terrible nouvelle de l’attaque au couteau en Italie, qui a conduit un certain nombre de personnes à l’hôpital, dont notre défenseur central Pablo Mari.

“Nous avons été en contact avec l’agent de Pablo qui nous a dit qu’il était à l’hôpital et qu’il n’était pas gravement blessé.

“Nos pensées vont à Pablo et aux autres victimes de ce terrible incident.”

Les enquêteurs ont exclu le terrorisme et maintiennent le suspect de 46 ans en garde à vue.