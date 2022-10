Pablo Mari manquera 3 mois d’action après avoir poignardé

Le défenseur de l’AC Monza, Pablo Mari, est en convalescence après avoir été poignardé dans un centre commercial en Italie. Le défenseur était avec sa femme et son enfant lorsque l’incident s’est produit. Il vient de rejoindre le club de Serie A prêté par Arsenal en août.

“Aujourd’hui, j’ai eu de la chance, car j’ai vu une personne mourir devant moi”, a déclaré Mari à La Gazzetta dello Sport. Alors que le défenseur central de 29 ans a été poignardé, il aurait été conscient jusqu’à l’hôpital. Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger et il a déjà subi une intervention chirurgicale réussie sur la plaie.

Mari a expliqué l’horrible incident depuis sa chambre d’hôpital. “J’étais dans le chariot avec mon enfant à l’intérieur et j’ai ressenti une douleur atroce dans le dos”, a déclaré le défenseur. “Ensuite, cet homme en a poignardé un autre à la gorge.”

Pablo Mari impliqué dans des coups de couteau

Six personnes ont été attaquées au total au marché et une personne est décédée des suites de ses blessures. L’agresseur a rapidement été désarmé et appréhendé par la police. L’ancien joueur de Naples Massimo Tarantino aurait été l’un des héros qui ont aidé à contenir l’attaquant.

Le directeur général de Monza, Andrea Galliani, a affirmé que Mari serait inactif pendant quelques mois. “Je crains que ce ne soit trois mois avant qu’il ne puisse être de retour sur le terrain car il peut commencer à s’entraîner après deux et faire de gros efforts au fur et à mesure qu’il progresse”, a déclaré Galliani à Sky Italy. “Sur le plan sportif, il faudra malheureusement plus de deux mois avant qu’il ne revienne sur le terrain.”

Galliani a également déclaré que la condition physique du joueur avait contribué à lui sauver la vie. “Ce que j’ai compris du médecin, c’est que s’il n’avait pas eu de muscles forts dans le dos, le couteau serait probablement entré plus profondément et il serait mort”, a déclaré Galliani. “Être un athlète l’a certainement aidé à avoir des muscles forts qui ont arrêté le couteau.”

En raison de la terrible attaque, Monza a demandé le report de son match contre Bologne lundi. La décision de la ligue n’a pas encore été officialisée.

PHOTO : IMAGO / Marco Canoniero