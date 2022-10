Pablo Mari: les stars d’Arsenal rendent hommage à son coéquipier poignardé – alors que son club prêté dit qu’il risque des mois d’inactivité | Nouvelles du monde

Les joueurs d’Arsenal ont rendu hommage à leur coéquipier Pablo Mari après avoir été poignardé en Italie, alors que son club prêté a révélé qu’il avait été libéré de l’hôpital mais qu’il risquait des mois d’inactivité.

Le défenseur de 29 ans, prêté à l’équipe italienne de Monza, faisait partie cinq personnes poignardées par un homme armé d’un couteau dans un centre commercial d’Assago, en périphérie de Milan, jeudi soir.

Un homme est mort dans l’incident et Mari a a raconté comment il a eu la “chance” de survivre.

Les joueurs d’Arsenal ont brandi un maillot portant le nom de Mari et le numéro de maillot 22 après avoir pris la tête de leur victoire 5-0 contre Nottingham Forest dimanche.

Le footballeur espagnol a évité des blessures potentiellement mortelles après avoir été poignardé, mais a dû être opéré du dos.

Un homme de 46 ans a été arrêté pour cet incident.

Dans un communiqué publié dimanche, Monza a déclaré que Mari était maintenant sorti de l’hôpital mais aurait besoin “d’une période de repos absolu” et devrait être absent pendant deux à trois mois.

Le club a déclaré que ses joueurs s’échaufferont pour leur match à domicile contre Bologne lundi en portant des maillots spéciaux dédiés à Mari, avec son nom au dos et un message sur le devant disant “reviens bientôt Pablo”.

Il y aura également une minute de silence avant le coup d’envoi à la mémoire de Luis Fernando Ruggieri, l’employé du supermarché qui a été tué dans l’attaque.

Cinq personnes ont été poignardées dans un centre commercial à Assago





La ligue italienne a rejeté la demande de Monza de reporter le match.

L’entraîneur de Monza, Raffaele Palladino, a déclaré que la semaine avait été “très émouvante”.

“C’était une semaine horrible mais aussi belle parce que ce qui est arrivé à Pablo est un miracle, que ce n’était pas plus grave”, a-t-il ajouté.

“On s’est rendu compte que ça aurait pu être bien pire et on a compris que c’était notre devoir de jouer, d’aller sur le terrain et de tout donner, surtout pour Pablo.”

Mari a remercié les sympathisants sur les réseaux sociaux vendredi, en publiant une photo de lui dans un lit d’hôpital aux côtés de sa femme.

Il a écrit: “Après le moment difficile que nous avons vécu hier, ma famille et moi voulons communiquer que, heureusement, nous allons tous bien malgré les circonstances, et nous voulons dire merci pour tous les messages de soutien et d’affection que nous recevons.”