Pablo Mari exclu pendant deux mois suite à un incident au couteau en Italie

Le défenseur d’Arsenal Pablo Mari devrait manquer deux mois d’action après avoir subi une intervention chirurgicale après avoir été poignardé dans le dos lors d’une attaque choquante en Italie.

Le défenseur central espagnol était l’une des six victimes impliquées dans l’attaque de jeudi. Il a été confirmé qu’une victime est décédée à la suite de l’attaque, et que d’autres ont été transportées par avion à l’hôpital, dont Mari.

L’agresseur, selon la police italienne, était un homme de 46 ans souffrant de problèmes de santé mentale et il a été arrêté après l’incident dans le supermarché et placé dans un service psychiatrique sous surveillance.

Il a maintenant été confirmé que Mari sera hors de combat pendant au moins deux mois après une opération vendredi. Mari a commenté l’incident et a déclaré qu’il avait de la chance d’être en vie après avoir vu un homme mourir devant lui.

“J’ai eu de la chance, car j’ai vu une personne mourir devant moi”, a déclaré Mari, citée par Sky News au lendemain de l’attaque.

Le défenseur prêté d’Arsenal s’est également adressé à Twitter et a déclaré que lui et sa famille allaient bien malgré l’incident malheureux et ont remercié tout le monde pour leurs messages. Il a également présenté ses sincères condoléances à la famille de l’homme qui a perdu la vie lors de l’attaque.

“Après le moment difficile que nous avons vécu hier, ma famille et moi voulons communiquer que, heureusement, nous allons tous bien malgré les circonstances, et nous voulons remercier tous les messages de soutien et d’affection que nous recevons.”

“De plus, nous voulons adresser nos condoléances et toute notre force à la famille et aux amis de la personne décédée, et nous souhaitons sincèrement que toutes les personnes blessées se rétablissent au plus vite”, a tweeté Mari.

Son club de prêt, Monza, a maintenant confirmé que le joueur de 29 ans avait subi une chirurgie reconstructive pour ses blessures au dos et qu’il devrait être porté disparu jusqu’à la nouvelle année.

Un communiqué officiel du club de Serie A se lit comme suit: “Les spécialistes de l’équipe de chirurgie générale-traumatologie de l’hôpital Niguarda de Milan ont effectué ce matin l’opération de reconstruction des deux muscles blessés du dos de Pablo Marí.

« L’opération s’est bien déroulée et une hospitalisation de deux ou trois jours est à prévoir. Après la démission, le joueur pourra entamer un processus de réhabilitation. Ce type de blessure musculaire nécessite généralement deux mois de repos avant de pouvoir reprendre une activité physique.

