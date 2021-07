Pablo Lopez des Marlins bat les neuf premiers Braves pour établir un record de la MLB

Le lanceur des Marlins de Miami, Pablo Lopez, était intouchable pour commencer le départ de dimanche contre les Braves d’Atlanta, retirant les neuf premiers frappeurs qu’il a affrontés et établissant un record de la ligue majeure dans le processus.

Lopez a fait swinguer Ehire Adrianza, Freddie Freeman et Ozzie Albies dans la première manche. Il a attisé Austin Riley, Orlando Arcia et Dansby Swanson dans le deuxième, puis a retiré Guillermo Heredia, Kevan Smith et le lanceur Ian Anderson pour clôturer le troisième.

Ce faisant, le droitier de 25 ans a battu la marque de huit retraits au bâton consécutifs pour commencer un match établi par Jim Deshaies en 1986 et égalé par Jacob deGrom en 2014 et German Marquez en 2018.

Lopez a présenté une fiche de 4-5 et une MPM de 2,94 dans le match, et affichait en moyenne un sommet en carrière de 9,7 retraits au bâton par neuf manches.

Il a fini par terminer six manches et obtenir la victoire dans une victoire de 7-4 contre les Braves. Il a accordé trois points mérités et cinq coups sûrs, mais après son record, Lopez n’a pas retiré un autre frappeur au bâton.