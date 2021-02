Pablo Hasel: un rappeur espagnol arrêté après une confrontation policière de 24 heures pour évasion de prison | Nouvelles du monde

Le rappeur espagnol Pablo Hasel a été arrêté après une confrontation de 24 heures avec la police qui l’a vu se barricader à l’intérieur d’une université pour éviter la prison.

L’homme de 32 ans, de son vrai nom Pablo Rivadulla Duro, doit purger une peine réduite de neuf mois pour des accusations de glorification du terrorisme et d’insultes à la famille royale depuis 2018.

C’était le résultat de tweets et de chansons qu’il a écrits entre 2014 et 2016 dans lesquels il a qualifié l’ancien roi Juan Carlos de chef de la mafia et a fait l’éloge d’un groupe extrémiste armé de gauche aujourd’hui disparu.

Il a également comparé une cour aux nazis.

Hasel était barricadé dans le bâtiment de l’université avec 50 de ses partisans. Pic: Presse associée



Lundi, après l’expiration d’une période de 10 jours pour aller volontairement en prison, Hasel s’est barricadé à l’intérieur d’un bâtiment avec 50 de ses partisans à l’Université de Lleida à Espagnela région de Catalogne.

L’artiste – qui soutient également le mouvement pour l’indépendance catalane – a tweeté tout au long de l’impasse de près de 24 heures, affirmant que sa résistance à l’arrestation visait à souligner sa campagne pour la liberté d’expression.

« Je suis resté ici sans aller en exil pour contribuer davantage à la diffusion du message, à la mobilisation et surtout à l’organisation », a-t-il publié dans l’un de ses derniers tweets avant que la police n’entre dans le bâtiment mardi matin.

«Ils m’emprisonneront la tête haute pour ne pas avoir cédé à leur terreur, pour avoir apporté mon grain de sable à ce que je mentionne. Nous pouvons tous le faire.

La police a escorté le rappeur du bâtiment mardi matin. Pic: Presse associée



Le cas de Hasel a reçu beaucoup d’attention en Espagne et aurait également incité le gouvernement de coalition de gauche à annoncer un assouplissement des restrictions à la liberté d’expression.

Ni Hasel ni un calendrier pour les changements n’ont été mentionnés; cependant, le gouvernement a déclaré qu’il chercherait à supprimer les peines de prison pour les accusations liées à la liberté d’expression.

Plus de 200 artistes ont également signé une pétition en faveur du rappeur. Parmi ces signataires figurent le célèbre réalisateur Pedro Almodovar et l’acteur hollywoodien Javier Bardem.