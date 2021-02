Pablo Hasél: Troisième nuit de violence en Espagne alors que les manifestations se poursuivent contre l’emprisonnement d’un artiste de rap

Les manifestations contre l’emprisonnement d’un rappeur reconnu coupable d’avoir insulté la monarchie espagnole et loué la violence terroriste ont été entachées d’émeutes pour la troisième nuit consécutive jeudi.

Le sort de Pablo Hasél, qui a commencé cette semaine à purger une peine de 9 mois dans une prison du nord-est, a déclenché un débat houleux sur les limites de la liberté d’expression en Espagne et une tempête politique sur l’utilisation de la violence par les deux rappeurs. partisans et la police.

Le partenaire junior de la coalition au pouvoir, le parti d’extrême gauche United We Can (Unidas Podemos), a déposé jeudi une pétition pour un «pardon total» pour Hasél et un autre rappeur, Valtònyc, qui ont fui en Belgique en 2018 pour éviter d’être jugés pour «Glorifier» le terrorisme.

Mais pour aggraver potentiellement la tension, les autorités judiciaires de la région du nord-est de la Catalogne ont annoncé que Hasél avait perdu un appel récent et envisageait une peine de prison supplémentaire de 2 ans et demi pour entrave à la justice et voies de fait en 2017. La condamnation peut à nouveau faire l’objet d’un appel devant le Cour suprême du pays.

Comme les deux nuits précédentes, les manifestations ont débuté jeudi par de grands rassemblements dans plusieurs villes qui étaient, dans un premier temps, pour la plupart pacifiques.

Dans la capitale régionale de la Catalogne, Barcelone, des centaines ont chanté des chansons, frappé et crié «Pablo Hasél, liberté!» Et «Médias espagnols, manipulateurs!» sur une place centrale avant que des dizaines de personnes ne se séparent du groupe principal pour incendier une barricade de poubelles et une benne de construction qui bloquaient une artère principale de la ville, lançant des pierres, des bouteilles et d’autres objets à la police anti-émeute.

Il y a eu des moments de tension alors que les flammes menaçaient de s’étendre aux bâtiments voisins avant l’arrivée des pompiers.

Dans la ville côtière orientale de Valence, la police a utilisé des matraques pour disperser les manifestants et arrêté au moins huit personnes, selon la délégation régionale du gouvernement espagnol.

Près de 80 personnes ont été arrêtées et plus de 100 blessées depuis qu’Hasél a été emmené hors d’une université où il s’était réfugié après avoir refusé de se présenter volontairement à la prison.

Les façades du siège de plusieurs partis politiques ont été graffitis, un poste de police de la ville de Vic a été battu et les manifestants ont considérablement endommagé les devantures de magasins et les bureaux de banque dans plusieurs villes, dont la capitale, Madrid.

La police régionale catalane a également lancé une enquête interne pour déterminer si l’une de ses balles en mousse a touché un jeune qui a perdu un œil lors des manifestations.

Le rappeur et ses partisans affirment que la peine de neuf mois infligée à Hasél pour avoir écrit une chanson critique sur l’ancien roi Juan Carlos I, et pour des dizaines de tweets qui, selon les juges, glorifiaient certains des groupes terroristes disparus d’Espagne, violent le droit à la liberté d’expression.

Outre cette affaire, le rappeur a déjà fait face à d’autres accusations ou a des procès en attente pour agression, louange à des groupes extrémistes armés, effraction dans des locaux privés et insulte à la monarchie.

Sa situation juridique a attiré une attention considérable du public car elle survient après qu’une série d’autres artistes et personnalités des médias sociaux aient été jugés pour avoir enfreint la loi espagnole de 2015 sur la sécurité publique, qui a été promulguée par un précédent gouvernement dirigé par les conservateurs et critiquée par des organisations de défense des droits de l’homme. .

L’un d’eux était Valtònyc, qui a jusqu’à présent évité l’extradition de Belgique.

Le porte-parole parlementaire de United We Can, Jaume Asens, a déclaré jeudi que le parti avait déclenché la première étape pour exiger une grâce « urgente » et « totale » des deux rappeurs. Les grâces sont un processus bureaucratique et nécessitent l’approbation finale du gouvernement espagnol, qui est actuellement entre les mains d’une coalition de gauche dirigée par le Premier ministre Pedro Sánchez et le parti d’Asens.

Et bien que les deux parties aient accepté de modifier le code pénal pour éliminer les peines de prison pour les infractions impliquant la liberté d’expression, les manifestations ont également ouvert la dernière fracture dans le partenariat fragile après que l’opposition a fustigé United We Can pour ne pas avoir publiquement condamné les violentes manifestations.

La vice-première ministre Carmen Calvo, membre du Parti socialiste de centre-gauche, a également critiqué un porte-parole de United We Can qui a exprimé son soutien à ce qu’il a appelé «des manifestants antifascistes luttant pour la liberté d’expression».