Pablo Hasél: Plus de violence en Espagne alors que les manifestants affrontent la police

Les manifestations de soutien à un rappeur emprisonné sont devenues violentes pour une sixième nuit consécutive à Barcelone dimanche avec des affrontements entre la police et des groupes de jeunes dans le centre de la ville espagnole.

Cela a commencé par une manifestation pacifique à Barcelone, avec des graffeurs peignant une peinture murale critique du roi espagnol Felipe VI et de son père, l’ancien roi Juan Carlos I, pour montrer leur solidarité avec le rappeur Pablo Hasél.

Hasél a été emprisonné pendant neuf mois mardi dernier pour des commentaires sur les réseaux sociaux et des paroles qui ont insulté le monarque espagnol et loué la violence et le terrorisme.

Alors que la nuit tombait dimanche, les manifestants, pour la plupart vêtus de vêtements sombres, ont défilé dans le centre-ville jusqu’au quartier général de la police, où ils ont bombardé la police avec des pierres, des bouteilles, des ordures et des feux d’artifice.

Des vandales ont également brisé les vitrines des magasins du centre-ville.

Plus de 100 personnes, dont sept dimanche, ont été arrêtées lors de violents affrontements avec la police depuis l’arrestation de Hasél.

La police catalane a déclaré que samedi plus de 35 arrestations avaient été effectuées à Barcelone et dans d’autres villes voisines après que des émeutiers aient brisé les vitrines de magasins et se soient livrés à des batailles avec la police. D’autres manifestations à travers l’Espagne, y compris la capitale Madrid, sont restées pour la plupart pacifiques.