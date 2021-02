Pablo Hasél: L’Espagne voit la quatrième nuit d’émeutes alors que le gouvernement fait preuve de tension

Les manifestations de rue contre l’emprisonnement d’un rappeur sont devenues violentes pour une quatrième nuit consécutive en Espagne vendredi, alors que les réponses politiques aux troubles ont tendu les relations au sein du gouvernement de coalition du pays.

La police de la région nord-est de la Catalogne, qui a connu la majeure partie des émeutes de cette semaine, a déclaré que certains manifestants avaient bombardé des policiers avec des bouteilles, des pierres, des feux d’artifice et de la peinture à Barcelone et dans au moins trois autres endroits. D’autres manifestants ont incendié de grandes poubelles de rue et les ont utilisées pour bloquer les rues.

Dans le centre-ville de Barcelone, certaines personnes se sont introduites par effraction dans deux succursales bancaires et ont tenté d’y mettre le feu, tandis que d’autres ont vandalisé et saccagé des magasins, a indiqué la police. À Gérone, une autre ville catalane, des manifestants ont brisé les vitres de trois banques.

Des milliers de personnes ont rejoint les marches, mais la violence semblait provenir d’un petit groupe.

Les batailles rangées ont fait rage quelques heures après que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que la violence était « inadmissible », dans des commentaires qui ont accentué une rupture avec le partenaire junior de son gouvernement de coalition.

Dans des remarques impromptues au début d’un discours sur l’économie, Sánchez a abordé les trois nuits consécutives d’émeutes cette semaine qui ont déclenché un débat houleux sur les limites de la liberté d’expression en Espagne et une tempête politique sur l’utilisation de la violence par les deux les partisans du rappeur et la police.

« La violence est une attaque contre la démocratie », a déclaré Sánchez, « et le gouvernement prendra position contre toute forme de violence pour assurer la sécurité des personnes ».

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, est également intervenu, remerciant la police pour ses efforts et affirmant qu’elle continuerait à « garantir les droits et libertés de toute la société contre une minorité dont la conception erronée des droits les fait recourir à la violence ».

Environ 80 personnes, dont trois vendredi soir, avaient été arrêtées et plus de 100 blessées depuis que le rappeur Pablo Hasél avait été arrêté en début de semaine et avait commencé à purger une peine de 9 mois de prison après sa condamnation pour insulte à la monarchie espagnole et louange de la violence terroriste.

Sánchez et Grande-Marlaska appartiennent au parti socialiste, qui dirige le gouvernement de coalition. Des membres de haut niveau du partenaire junior de la coalition, le parti d’extrême gauche United We Can (Unidas Podemos), se sont prononcés en faveur des manifestants et ont critiqué la police après qu’un manifestant a perdu un œil, prétendument à cause d’une balle en mousse tirée par la police anti-émeute.

Jeudi, le parti a déposé une pétition pour un « pardon total » pour Hasél et un autre rappeur, Valtònyc, qui ont fui en Belgique en 2018 pour éviter d’être jugé pour « glorification » du terrorisme.

De nombreuses personnes, y compris des artistes, des célébrités et des politiciens, ont exprimé leur soutien à un changement de la soi-disant «loi bâillon» du pays couvrant la liberté d’expression.

Le gouvernement a annoncé de manière inattendue la semaine dernière qu’il modifierait la loi pour supprimer les peines de prison pour les infractions mettant en cause la liberté d’expression. Il n’a pas mentionné spécifiquement Hasél ni fixé de calendrier pour les changements.