Pablo Gavi du FC Barcelone célèbre son 19e anniversaire : le parcours d’une étoile montante

Le milieu de terrain né en 2004 Gavi fête ses 19 ans. Il s’est déjà imposé comme un joueur important pour Barcelone et l’équipe nationale espagnole à un si jeune âge.

Il n’y a pas si longtemps, le prodige espagnol Gavi a fait ses débuts pour l’équipe senior de Barcelone. Il peut être considéré comme l’un des rares points positifs à sortir de l’ère désastreuse de Koeman avec Pedri et Araujo.

La seule grâce salvatrice pour Barcelone pendant une période de stabilité financière était l’académie toujours présente, « La Masia ». L’académie a produit des personnalités comme Ronaldo Araujo, Alejandro Balde et Ansu Fati, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais Gavi, bien qu’il soit l’un d’entre eux, partage certaines qualités qui sont différentes de la récolte actuelle de diplômés de l’académie.

Il est courant de voir les jeunes joueurs mettre du temps à s’habituer aux conditions de jeu de l’équipe senior. Mais Gavi n’était pas un jeu d’enfant, dès le premier jour, il n’a pas hésité à montrer sa personnalité. Un footballeur audacieux et déterminé qui ne craignait aucune opposition qui lui était opposée et qui s’est manifestée lorsqu’il a affronté le Real Madrid lors du récent El Clasico ou du tournoi de la Ligue des nations pendant les pauses internationales.

Sa performance notable comprend le El Clasico pour la Super Copa de Espana qui s’est tenue en Arabie saoudite. Gavi a joué le rôle principal alors qu’il aidait son équipe à remporter la victoire sur son rival, le Real Madrid, avec un but et des passes décisives pour porter le score à 3-1. Il est également maintenant champion d’Espagne après avoir remporté la Liga et aidé son équipe nationale espagnole à remporter la Ligue des Nations.

Gavi a également remporté le trophée Kopa en 2022, un prix décerné par France Football au meilleur joueur de moins de 21 ans. Il était en compétition avec Jamal Musiala du Bayern Munich et Jude Bellingham de Dortmund.

Le FC Barcelone espère que Gavi brillera encore plus avec l’immense quantité de talent et de potentiel dont il dispose pour devenir le successeur du duo Xavi-Iniesta avec le Pedri à ses côtés. L’avenir de Barcelone et de Gavi semble être bon, car le joueur de 19 ans se tournera vers l’avenir dans sa carrière avec beaucoup plus à gagner en tant que joueur et pour le club également.