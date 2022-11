“Pablo Escobar” du Royaume-Uni a été libéré de prison après 13 ans de prison au milieu des craintes d’une “guerre de territoire contre la drogue”

L’un des piliers de la drogue les plus connus du Royaume-Uni, souvent appelé la version britannique de Pablo Escobar, a été libéré de prison, craignant qu’il ne reprenne une vie de crime.

Curtis Warren, qui a amassé une fortune de plus de 230 millions de dollars grâce à diverses entreprises criminelles, a été condamné à 13 ans de prison pour trafic de marijuana en 2009 et a été libéré mardi soir d’une prison de haute sécurité, a rapporté le journal The Sun.

Certains responsables ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Warren, 59 ans, qui était à un moment donné l’homme le plus recherché d’Interpol, pourrait redynamiser la scène du crime au Royaume-Uni une fois de retour dans la rue.

“La dernière chose que quelqu’un souhaite, c’est que Warren revienne et crée une autre guerre de territoire contre la drogue à Liverpool”, a déclaré un officier de police du Merseyside plus tôt cette année.

Des mesures ont été prises pour s’assurer que Warren, qui a amassé tellement d’argent à un moment donné qu’il s’est vanté de pouvoir dépenser environ 59 000 $ par jour sans faire faillite, ne retourne pas à une vie de crime, y compris une interdiction de voyager en Écosse et une interdiction de WhatsApp et échange de crypto-monnaie.

La rumeur dit que Warren a laissé des enveloppes contenant environ un million de livres sterling dans les arrière-cours de Liverpool qu’il déterrera maintenant qu’il a été libéré de prison.

Warren a commencé sa carrière de criminel à seulement 12 ans, lorsqu’il a commencé à cambrioler des maisons autour de Liverpool. Il s’est finalement lancé dans le trafic de drogue et a construit un empire massif qui comprenait des propriétés immobilières au Pays de Galles, en Espagne et en Gambie.

Warren possédait également un yacht privé, une cave, des stations-service, des appartements et des manoirs à travers l’Europe.

Warren est responsable de certaines des plus importantes cargaisons de drogues illégales à entrer au Royaume-Uni, notamment une cargaison de 500 kilogrammes de cocaïne en 1991 en provenance du Venezuela.

Warren a été emprisonné à plusieurs reprises, y compris une peine de 12 ans en 1997 où il a fini par tuer un autre détenu.