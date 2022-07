Pablo Carreno Busta bat Diego Schwartzman et atteint les demi-finales

L’Espagnol Pablo Carreno Busta a réalisé l’une des meilleures performances de sa saison vendredi, battant la troisième tête de série Diego Schwartzman en deux sets au Nordea Open ici.

Carreno Busta a envoyé son adversaire argentin, 6-1, 6-0 pour atteindre les demi-finales de l’événement ATP Tour.

L’Espagnol, qui fait sa quatrième apparition à l’épreuve sur terre battue ATP 250, a dominé depuis la ligne de fond alors qu’il tirait Schwartzman d’un coin à l’autre avec sa frappe lourde pour passer après 67 minutes.

“J’ai joué mon match de la saison”, a déclaré Carreno Busta lors de son entretien sur le terrain.

“J’étais très concentré tout le temps, à chaque point. J’ai essayé d’être agressif et j’ai contrôlé les points. Je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs et c’était parfait. C’est vraiment bien de jouer comme ça sur le court avec une foule pleine. Je dois juste continuer comme ça », a déclaré Carreno Busta dans un rapport publié sur le site Web de l’ATP Tour.

La cinquième tête de série mène désormais Schwartzman 4-1 dans leur série face à face ATP après avoir battu le joueur de 29 ans sur terre battue en demi-finale à Barcelone en avril. Carreno Busta vise à remporter son premier titre de la saison au niveau du circuit cette semaine, avec son dernier triomphe sur le circuit lors d’un événement ATP 500 à Hambourg en juillet dernier.

Le joueur de 31 ans affrontera Francisco Cerundolo lors de sa deuxième demi-finale de la saison après que l’Argentin ait battu Aslan Karatsev 7-5, 6-1 en une heure et 34 minutes.

Cerundolo a choqué la tête de série Casper Ruud au deuxième tour et a maintenant remporté les 15 meilleures victoires au niveau de la tournée cette saison. Le joueur de 23 ans a atteint les demi-finales à Rio de Janeiro et à Miami plus tôt cette année.

