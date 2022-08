Pa. Un homme qui a attaqué la police le 6 janvier écope d’une peine de 46 mois

WASHINGTON (AP) – Un homme de Pennsylvanie a été condamné vendredi à 46 mois de prison fédérale pour avoir attaqué un policier avec un drapeau de Donald Trump lors de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021, a rapporté le Philadelphia Inquirer.

Le journal a rapporté que Howard Richardson, 72 ans, du roi de Prusse, a déclaré au tribunal de Washington « qu’il n’y a aucune excuse » pour son comportement et a plaidé pour la miséricorde.

Mais la juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly a répondu : « Votre présence et vos actions en rejoignant d’autres insurgés étaient une attaque inexcusable contre notre démocratie.

La peine de Richardson est l’une des plus longues à ce jour parmi ceux qui ont été poursuivis pour avoir pris d’assaut le Capitole le 6 janvier pour perturber la certification de la victoire électorale du président Joe Biden en 2020. En plus de la peine de près de quatre ans de prison, Richardson a été condamné à trois ans sous surveillance judiciaire après sa libération et à payer 2 000 $ en dédommagement.

Richardson n’est jamais entré au Capitole, a rapporté l’Inquirer, mais les procureurs ont déclaré que son attaque contre un policier de Washington, DC, méritait une longue peine de prison.

Selon le journal, des images de la caméra du corps de la police ont montré Richardson en train de matraquer un officier à l’extérieur du Capitole avec un mât en métal. NBC News a rapporté que Richardson avait également rejoint une foule en utilisant un panneau d’affichage géant de Trump comme bélier.

Environ 850 personnes ont été accusées de crimes fédéraux pour leur conduite le 6 janvier. Plus de 350 d’entre elles ont plaidé coupable, principalement pour des délits, et plus de 230 ont été condamnées. Des dizaines d’accusés de l’émeute du Capitole qui ont plaidé coupables à des délits ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de sept jours à cinq mois.

The Associated Press