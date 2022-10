‘P-Valley’ officiellement renouvelé pour la saison 3

LE PANK EST DE RETOUR !

Après des mois de spéculation et d’incertitude, ‘P-Valley’ revient officiellement pour la saison 3 où nous verrons, espérons-le, Diamond s’échapper du coffre de Big Bone, Keyshawn survivre à son épreuve infernale, Lil Murda entre dans son ère Rap avec Oncle Clifford’s, et, de Bien sûr, plus de PANK-POPPIN’ au fil de 10 épisodes fraîchement commandés.

“Je suis béni au-delà de toute mesure pour cette opportunité d’écrire le prochain chapitre de” P-Valley “, a déclaré Creator / Showrunner Salle Katori dans un rapport. «Avec ses personnages complexes, dynamiques et magnifiquement imparfaits, cette émission est une lettre d’amour aux communautés marginalisées du sud des États-Unis qui se voient rarement reflétées à l’écran, et cela m’apporte une joie immense de savoir qu’elle a été adoptée par les folx du monde entier. Nous ne remonterions pas sur ce poney sans notre Pynk Posse farouchement dévoué. Vous êtes tous notre feu », a-t-elle poursuivi. « Et un merci spécial au carburant : tous ceux qui ont mis la main sur ce spectacle. Des scénaristes et producteurs aux acteurs en passant par l’équipe et les cadres, ce spectacle est fait avec beaucoup d’amour, de courage et de paillettes. Cela va nous prendre une minute dans le Mississippi avant que nous soyons de retour sur vos écrans, mais mieux vaut croire que cela vaudra la peine d’attendre.

La deuxième saison de la série à succès a attiré en moyenne près de 10,3 millions de téléspectateurs sur les plateformes linéaires, VOD et de streaming au niveau national (en hausse de + 23% par rapport à la saison 1 sur la même période), ce qui en fait la plus grande émission de STARZ aux États-Unis.