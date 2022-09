‘P-Valley’ aurait été renouvelé pour les saisons 3 et 4

LE PANK EST DE RETOUR ??

Les fans de “P-Valley” attendaient avec impatience le renouvellement de la série à succès “P-Valley” qui nous a stressés et affligés lors de la finale choquante de la saison 2 où nous avons vu Diamond se faire kidnapper au karaté par Big Bone, Keyshawn ne parvient pas à lui échapper épreuve infernale, Lil Murda et l’oncle Clifford font des choses officiel officiel, et AutumnLakeishaHaileySavageColtonNight s’éloignent pour de bon.

Pendant des semaines, les fans ont spéculé sur le retour de la série, ce qui semble imminent d’après B. Scott. reportage exclusif que le show sera renouvelé pour une troisième ET quatrième saison.

Ils ont également signalé qu’il y avait des “problèmes en coulisses” qui rendaient le créateur/showrunner de l’émission Salle Katori hésitant à signer pour plus de saisons.

Selon le rapport, Starz n’a pas traité l’émission aussi bien que certains de ses autres grands titres (*ahem* les spin-offs “Power” de 50 Cent) malgré les notes record de “P-Valley”, les éloges de la critique et le buzz Emmy .

Dans une interview avec Tamron Hall, J.Alphonse Nicholson est devenu émotif en s’ouvrant sur l’amour écrasant qu’il a reçu pour son interprétation digne d’un Emmy de Lil Murda.

“Je suis tout simplement béni d’être ici”, a-t-il déclaré. “Cette expérience, l’amour que les gens vous témoignent est écrasante. Je me souviens très précisément de ce jour où j’ai rencontré Patti LaBelle et j’ai appelé ma femme. Vous savez, j’appelle ma femme ‘joli bébé’, beaucoup d’amour à ma belle femme Nafeesha.

Alors j’ai dit : ‘Écoute, tu dois venir ici et rencontrer Patti LaBelle.’ Et puis je t’ai rencontré et j’ai dit: ‘Tu dois venir ici et rencontrer Tamron.’ Un tel honneur d’être de retour ici à New York et c’est un tel honneur de pouvoir apporter une histoire aussi complexe à la table et d’être une représentation pour tout le monde.

J’appelle ‘Lil’ Murda’ ‘The Every Man’ et donc je pleure juste parce que comme je l’ai dit, l’amour est écrasant et pouvoir entrer dans ces chaussures et donner vie à l’histoire de Katori Hall et représenter une femme noire c’est …vraiment, je lui en suis reconnaissant.