Un P-plater a été inculpé après que la voiture qu’il conduisait s’est écrasée contre un poteau électrique la veille de Noël – revendiquant tragiquement la vie de son passager adolescent.

Le joueur de 18 ans conduisait sa Mitsubishi Lancer le long d’Eastwood Road à Leppington, au sud-ouest de Sydney, jeudi soir avec Nicholas Hoenselaars, 18 ans, à l’avant.

La police a déclaré avoir tenté d’arrêter la voiture qui aurait accéléré vers 23 h 20 et qu’une courte poursuite a été menée avant que le Mitsubishi ne pénètre dans le poteau, faisant voler les deux adolescents.

Tragiquement, M. Hoenselaars a été tué, tandis que le conducteur a été envoyé à l’hôpital avec des blessures au bras et pour des tests obligatoires.

L’adolescent conducteur a été accusé de neuf infractions, dont la conduite dangereuse entraînant la mort, la conduite négligente et la poursuite policière sans s’arrêter.

Son permis a été suspendu et il s’est vu refuser la mise en liberté sous caution pour comparaître devant le tribunal samedi.

Une accusation a allégué que le jeune homme de 18 ans accélérait jusqu’à 45 km au-dessus de la limite de vitesse.

Depuis, des hommages ont été rendus à M. Hoenselaars, un joueur de football très apprécié.

Des photos émotionnelles montrent des amis et de la famille visitant le site où l’adolescent bien-aimé est décédé.

«Juste pas quelque chose que tu veux entendre n’importe quel jour et encore moins le jour de Noël … toujours sous le choc. Aujourd’hui, perdre l’un de mes meilleurs amis d’enfance sera toujours l’un des jours les plus difficiles », a déclaré un ami en ligne.

Pendant ce temps, les clubs de football, M. Hoenselaars, avaient rendu hommage au jeune joueur, entraîneur et arbitre.

« Nicholas avait un cœur tendre et massif qui avait du temps pour tout le monde. Il nous manquera beaucoup », ont déclaré les Sydney City Eagles.

Il avait étudié pour devenir enseignant au cours de sa première année d’université et consacrait son temps libre à l’entraînement et à l’arbitrage des équipes plus jeunes de son club de football.

Une page GoFundMe a depuis été créée pour aider sa famille à la suite de sa mort tragique.

Jusqu’à présent, plus de 12 000 $ ont été amassés.