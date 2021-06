P Mamata Banerjee à Wed AM Socialism au Tamil Nadu, la carte de mariage devient virale

Une invitation à un mariage du district de Salem, dans le Tamil Nadu, fait le tour des réseaux sociaux et attire désormais l’attention des internautes. La seule raison pour laquelle la carte est devenue virale est due aux noms particuliers du couple qui puent l’adhésion politique des familles.

Le mariage prévu pour le 13 juin verra le marié, identifié comme AM Socialism, se marier avec la mariée, P Mamata Banerjee. La famille elle-même a sa propre histoire passionnante de nommer leurs enfants. Parler à Actualités18, le père du socialisme, Mohan a dit qu’il avait trois fils, le communisme, le léninisme et le socialisme. Le petit-fils de Mohan et fils du communisme a été nommé marxisme. Vous sentez-vous différent, n’est-ce pas ? A.Mohan est le secrétaire de district du Parti communiste indien. Le mariage envoûtant sera dirigé par Mutharasan, secrétaire d’État du CPI(M) et le député de Subbarayan, sous-secrétaire d’État du CPI(M).

Partageant la racine par ailleurs « particulière » de leurs noms de famille, Mohan a déclaré : « Notre famille appartient au communisme. Le communisme s’est répandu dans la région de Kattur à Salem il y a environ 80 ans. Nous avons suivi le communisme depuis la période de mon aïeul et je suis la quatrième génération à le faire. Cette zone particulière de Salem porte de nombreux noms uniques (dirigeants et pays) comme le Vietnam, la Tchécoslovaquie, Moscou, la Russie, etc. La raison pour laquelle j’ai choisi de nommer mes enfants qui pèsent sur l’idéologie du communisme, c’est lorsque l’Union soviétique a éclaté dans les années 90. J’ai décidé de nommer mes enfants avec une forte idéologie communiste lorsque ma femme était enceinte. J’ai donc nommé mon premier enfant Communisme. Plus tard, lorsque le léninisme est né, je me suis caché de chez moi pendant 15 jours à la suite d’un cas de fausse allégation. Et puis, nous avons donné naissance à notre troisième enfant, le socialisme. » Il a en outre ajouté que s’il s’agissait d’une fille, il l’aurait nommée Marxia.

Lorsqu’on lui a demandé si ses fils étaient de fervents communistes, Mohan a déclaré : « Mes fils ont toujours défendu les droits des personnes depuis leur enfance et je les ai encouragés à participer aux réunions du parti dès l’âge de 5 ans. Après avoir grandi, ils ont activement partagé leur rôle dans de nombreux protestations et ils sont également membres du CPI(M). C’était en 2009, lorsqu’environ 2000 étudiants du Tamil Nadu sont allés participer à une manifestation organisée à Delhi, où le communisme et le léninisme étaient parmi les manifestants. »

Mohan a rappelé comment il avait lutté une fois pour faire admettre le communisme dans un hôpital à l’âge de trois ans. « Une fois que le spécialiste de l’enfance a eu connaissance de son nom, il a refusé de l’admettre et nous avons dû l’emmener d’urgence dans un autre hôpital de Salem. Face à plusieurs questions. de la révolution, nous avons lutté lors de l’admission de mes enfants au milieu des années 90″, a-t-il déclaré.

D’un autre côté, les gens admiraient leurs noms pendant leurs années d’université, car les noms essayaient de susciter l’enthousiasme parmi les étudiants. Le communisme est maintenant un avocat, où il a gagné le respect des juges principalement en raison de son nom. L’endroit où Mohan et sa famille résident est entouré de familles communistes et du Congrès depuis 60 ans.

Mamata Banerjee, la future mariée est issue d’un cercle relatif similaire. Le grand-père de Banerjee est un membre du Congrès, qui a été tellement inspiré par les actions de Mamata Banerjee qu’il a donné son nom à sa petite-fille, rapporte Indian Express.

« Mes enfants ne peuvent pas être intimidés pour les noms qu’ils portent. Au contraire, nous sommes fiers de l’avoir. Même Periyar, après son retour du pays soviétique (1945-50′), a nommé ses enfants Moscou, Russie. »

Mohan allègue que lorsque les gens ne sont pas étonnés par des noms comme Palanisamy, Kandasamy, Munusamy au Tamil Nadu, pourquoi devraient-ils être surpris d’entendre des noms dénotant l’idéologie communiste, qui a été diffusée dans le monde entier.

« Nous avons décidé de donner à notre future génération le nom de personnes issues du monde communiste. Aucun de mes fils n’a encore eu la chance d’avoir une petite fille. Si cela se produit, nous avons décidé de la nommer Cubaisme. Le communisme ne périra jamais, le communisme durera aussi longtemps que les humains existeront, je crois », a déclaré Mohan.

