P Diddy Liquid Ecstasy : P Diddy : TikToker dit que le gouvernement fédéral a confondu l’ecstasy liquide avec 1 000 bouteilles d’huile pour bébé

Lorsque le manoir de P Diddy a été perquisitionné plus tôt cette année, quelques mois avant son arrestation, les fédéraux ont récupéré 1 000 bouteilles d’huile pour bébé – probablement utilisées pour les séances Freak Off que Diddy organisait. Alors que cette information est devenue sensationnelle dans la mesure où 1 000 bouteilles d’huile pour bébé représentent une quantité énorme à stocker, un TikToker a maintenant affirmé qu’il ne s’agissait pas d’huile pour bébé mais d’ecstasy liquide. Le TikToker a déclaré que s’il s’agissait d’huile pour bébé, cela aurait été rapporté plus tôt. .

« Si l’huile pour bébé était une grande partie de ces fêtes et de tout ce que Diddy a fait à ses victimes, certaines célébrités en auraient fait une blague ici et là. Nous en aurions entendu parler », a déclaré le TikToker.

L’arrestation de P Diddy a ému Hollywood alors que le gratin de l’industrie a fait la fête avec lui. Comme Epstein, des listes de Diddy – toutes non officielles – circulent en nommant les célébrités qui ont fait la fête avec Diddy, sont restées avec Diddy et ont parlé de Diddy. La dernière en date est Ellen DeGeneres qui a un jour surnommé Diddy « Cuddle McSnugglestuff » dans un message d’anniversaire.

Les célébrités effacent leur historique sur les réseaux sociaux alors que les squelettes sortent du placard après l’arrestation de Diddy, bien qu’aucune autre célébrité n’ait été impliquée dans le trafic sexuel, les accusations de racket pour lesquelles Diddy a été arrêté. Selon l’acte d’accusation, Diddy a utilisé son pouvoir pour forcer les femmes à avoir des relations sexuelles prolongées avec des prostitués masculins en direct devant la caméra. Diddy a plaidé non coupable et s’est vu refuser la libération sous caution.

Diddy a mangé une femme nue lors d’une fête à Miami

Une image datant de 2004, montrant Diddy mangeant des fruits sur le corps nu d’une femme, est devenue virale. Sur la photo, la femme n’avait qu’une feuille géante recouvrant ses parties intimes. Des célébrités comme Owen Wilson, Bruce Wills, Will Smith et Diana Ross ont assisté à cette fête.

Un travailleur du sexe remet la vidéo de Diddy Freak Off au gouvernement fédéral

Selon certaines informations, un prostitué aurait fourni aux enquêteurs une cassette vidéo montrant une séance de folie. La vidéo a été réalisée en mai 2023, selon les informations. Le travailleur du sexe a déclaré aux enquêteurs qu’il avait voyagé d’Atlanta à Miami pour le film sexuel. Il a dit qu’il avait gardé une copie de la cassette de Diddy de cette nuit-là. Le travailleur du sexe a signé un accord de soumission qui lui permettra de témoigner devant les enquêteurs fédéraux sans s’incriminer, selon certaines informations.