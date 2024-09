P Diddy : De quoi Sean Combs est-il accusé, pourquoi s’est-il vu refuser la libération sous caution et qu’a-t-il dit ? | Actualités Ents & Arts

Sean Combs – également connu sous les noms de P Diddy et Puff Daddy – s’est vu refuser la libération sous caution après avoir plaidé non coupable de trois chefs d’accusation.

Les accusations interviennent après que le rappeur et magnat de la musique ait été arrêté dans un hôtel à New York le lundi 16 septembre.

Peignestrois fois lauréat d’un Grammy et l’un des producteurs de hip-hop les plus influents des trois dernières décennies, fait face à une vague de poursuites judiciaires de la part de femmes qui l’accusent d’agression sexuelle.

Et maintenant, il fait face à un procès pénal après avoir été caution refusée à 50 millions de dollars (37,8 millions de livres sterling).

Voici un aperçu des accusations portées contre lui, des raisons pour lesquelles sa libération sous caution lui a été refusée et de ce que lui et ses avocats ont dit.

Quels sont les frais ?

Ils concernent le trafic sexuel, la possession de drogue et les infractions liées aux armes à feu.

Plus précisément, trois accusations sont présentées par le district sud de New York (SDNY) dans un acte d’accusation :

Complot de racket

Trafic sexuel par force, fraude ou coercition

Transport pour se livrer à la prostitution

Le complot de racket est passible d’une peine maximale de prison à vie ; le trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition est passible d’une peine maximale de prison à vie et d’une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison ; et le transport à des fins de prostitution est passible d’une peine maximale de 10 ans.

L’acte d’accusation allègue que Combs « a maltraité, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à assouvir ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » depuis au moins 2008.

Il affirme que l’homme de 54 ans a utilisé ses employés, ses ressources et son influence dans l’industrie musicale pour créer une « entreprise criminelle dont les membres et associés se sont livrés et ont tenté de se livrer, entre autres crimes, au trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, incendie criminel, corruption et entrave à la justice ».

Image:

Combs et son avocat de la défense, Marc Agnifilo, dans un sketch d’audience. Photo: Reuters





Il aurait incité les victimes féminines et les travailleurs du sexe à participer à des spectacles sexuels alimentés par la drogue, surnommés « Freak Offs », selon le document.

Les Freak Offs, mentionnés dans le document environ 16 fois, ont été décrits comme « des performances sexuelles élaborées et produites que Combs a arrangées, dirigées, masturbées pendant et souvent enregistrées électroniquement ».

Les procureurs affirment que les victimes ont reçu des substances contrôlées pendant les événements qui duraient parfois plusieurs jours pour les maintenir « obéissantes et conformes » et que Combs les a soumises à « des violences physiques, émotionnelles et verbales » pour les inciter à s’engager.

Combs et ses victimes étaient tellement épuisés après les séances – qui duraient parfois plusieurs jours – qu’ils « recevaient généralement des liquides intraveineux pour se remettre de l’effort physique et de la consommation de drogues ».

Environ 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant ont été saisies au domicile de Combs à Miami et à Los Angeles lors d’une perquisition en mars, ajoute l’acte d’accusation.

Il affirme également que Combs et les membres de son entreprise « se sont livrés à des actes de violence, à des menaces de violence, à des menaces de préjudice financier et à sa réputation et à des violences verbales », y compris des enlèvements et des incendies criminels lorsque des témoins de ses abus présumés ont menacé son autorité ou sa réputation.

Qu’ont dit Combs et ses avocats ?

Combs a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Après son arrestation, son avocat Marc Agnifilo s’est dit « déçu » par la décision de « poursuivre ce que nous considérons comme une poursuite injuste contre M. Combs par le bureau du procureur américain ».

« Diddy est une personne imparfaite mais il n’est pas criminel », a-t-il poursuivi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:57

Diddy « n’a pas fait ces choses » – avocat



« Il faut reconnaître que M. Combs n’a fait que coopérer avec cette enquête et il a volontairement déménagé à New York la semaine dernière en prévision de ces accusations.

« Veuillez réserver votre jugement jusqu’à ce que vous ayez tous les faits. Ce sont les actes d’un homme innocent qui n’a rien à cacher, et il a hâte de laver son nom devant le tribunal. »

S’adressant aux journalistes après que Combs ait plaidé coupable, l’avocat a ajouté : « Je me sens confiant. Nous allons faire sortir M. Combs de prison. »

Une déclaration des avocats représentant certains de ceux qui ont porté des accusations contre Combs a déclaré que « l’arrestation tant attendue est la première étape pour que nos clients obtiennent justice ».

« Les preuves sont très claires et ce n’était qu’une question de temps », déclarent les avocats Rodney Diggs et Tyrone Blackburn. lire.

« C’est une étape importante vers la justice pour toutes les victimes de M. Combs, y compris mes clients. La justice prévaudra. »

Pourquoi Combs s’est-il vu refuser la libération sous caution ?

Les avocats de Combs ont proposé une caution de 50 millions de dollars (37,8 millions de livres sterling) en échange de sa libération en détention à domicile avec surveillance GPS et limitations strictes des personnes pouvant lui rendre visite.

Plaidant pour le maintenir derrière les barreaux, la procureure Emily Johnson a déclaré au juge que Combs avait une longue histoire d’intimidation à la fois des accusateurs et des témoins de ses abus présumés.

Mme Johnson a cité des messages texte de femmes affirmant que Combs les avait forcées à participer aux Freak Offs et avait ensuite menacé de divulguer des vidéos explicites d’elles se livrant à des actes sexuels.

Elle a également déclaré que la propre équipe de défense de Combs « minimisait et sous-estimait horriblement » sa propension à la violence.

La défense et l’accusation se disputaient la demande avant que le juge de district américain Andrew L Carter refuse la libération sous caution.

Il a déclaré que le gouvernement avait prouvé « par des preuves claires et convaincantes qu’il n’existait aucune condition ni aucun ensemble de conditions » qui garantiraient la sécurité de la communauté et que le rappeur et magnat de la musique ne trafiquerait pas les témoins.

Allégations précédentes contre Combs

Combs fait face à des allégations civiles, notamment de viol, d’agression sexuelle et de drogue forcée depuis novembre 2023.

Les premières allégations ont été faites par l’ex-petite amie du rappeur, la chanteuse R&B Cassie, qui a affirmé dans son procès qu’elle avait été victime de traficviolé, drogué et violemment battu par Combs à plusieurs reprises au cours de 10 ans.

Il a nié toutes les allégations et réglé le procès avec Cassie le lendemain de son dépôt, les termes de l’accord étant restés confidentiels.

Quelques mois plus tard, CNN diffusion d’images de sécurité de l’hôtel montrant Combs frappant et donnant des coups de pied à Cassie et la jetant au sol. Il s’est excusé pour ce qu’il a qualifié d' »inexcusable » dans la vidéo, se disant « dégoûté » par son comportement passé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:08

Combs s’excuse après la vidéo de vidéosurveillance



Combs a été poursuivi par Joie Dickerson-Neal en novembre qui a allégué l’avoir droguée et agressée sexuellement alors qu’elle était étudiante en psychologie à l’Université de Syracuse en janvier 1991. Elle l’a également accusé d’avoir filmé l’attaque.

En mai, un ancien mannequin a accusé Combs de l’avoir agressée sexuellement dans son studio d’enregistrement de New York en 2003.

Le même mois, une femme accusé Combs d’agression sexuelle elle il y a plus de 20 ans, alors qu’elle était étudiante en mode à New York.

En février, un producteur de musique a affirmé que Combs l’avait contraint à solliciter des prostituées et à avoir des relations sexuelles avec elles.

En savoir plus:

L’homme qui a ordonné à son fils adolescent d’assassiner un rappeur emprisonné

Harvey Weinstein plaide non coupable d’une nouvelle accusation de crime sexuel

Combs a également été cité dans un procès qui allègue que son fils a agressé sexuellement une femme travaillant sur un yacht affrété par son père.

Son fils est accusé dans le procès d’avoir dopé la boisson d’une femme et de l’avoir pelotée, alors qu’il est allégué que Combs a créé les circonstances qui ont conduit à l’agression et a payé pour la dissimuler par la suite. Combs et son fils ont nié ces allégations.

Une autre poursuite a été intentée contre Combs peu avant son arrestation par la chanteuse Dawn Richard, qui a décrit des années de violence psychologique et physique, notamment de tâtonnements, alors qu’il l’avait aidé à lancer sa carrière.

De nouvelles allégations de viol émergent depuis son arrestation

Depuis son arrestation, deux autres femmes, l’une nommée et l’autre connue sous le pseudonyme de Jane Doe, ont intenté des poursuites à New York.

La première a été déposée par Thalia Graves, qui affirme que le magnat de la musique et son chef de la sécurité l’ont violée et en ont fait un enregistrement vidéo dans son studio.

La seconde affirme qu’elle a été violée et droguée à plusieurs reprises au domicile du magnat de la musique et qu’elle est tombée enceinte après l’une de ces rencontres. Elle a ensuite fait une fausse couche après avoir prétendument subi des pressions de la part des associés de Combs pour qu’elle se fasse avorter.

Les représentants de Combs n’ont pas répondu à ces dernières allégations mais ont nié toutes les autres allégations portées contre lui dans le cadre des poursuites, que vous pouvez en savoir plus ici.

Dans une déclaration en décembre, Combs a qualifié les allégations auxquelles il était alors confronté de « écoeurantes » et a allégué que ses accusateurs « cherchaient un salaire rapide ».

« Laissez-moi être absolument clair : je n’ai commis aucune des choses horribles alléguées. Je me battrai pour mon nom, ma famille et pour la vérité », a-t-il déclaré.

Que se passe-t-il maintenant ?

Combs est détenu au centre de détention métropolitain, où il restera jusqu’au début de son procès.

Aucune date n’a encore été fixée pour le procès et les procureurs affirment que l’enquête sur les activités criminelles présumées de Combs est toujours en cours.

Ils disent avoir interrogé plus de 50 victimes et témoins des abus présumés de Combs, mais ils s’attendent à ce que davantage de personnes fassent part de leurs récits.

L’avocat américain à Manhattan, Damian Williams, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il ne « retirerait rien de la table » lorsqu’on lui a demandé si les associés ou les employés de Combs seraient inculpés, ajoutant : « Notre enquête est très active et en cours ».