Ozzy Osbourne vu pour la première fois depuis qu’il a annoncé qu’il se retirait des tournées

Ozzy Osbourne a été vu en public pour la première fois depuis qu’il a annoncé sa retraite de la tournée cette semaine.

La légende du rock de 74 ans a marché avec une canne alors qu’il entrait mercredi dans un centre médical à Los Angeles. L’ancien chanteur de Black Sabbath est apparu de bonne humeur, montrant le signe de la paix aux photographes.

La sortie est survenue quelques heures seulement après qu’il a écrit sur ses comptes de médias sociaux qu’il devrait annuler sa tournée en raison d’une blessure à la colonne vertébrale qu’il a subie il y a quatre ans et d’autres problèmes de santé.

Il a dit que sa voix chantait “bien” mais qu’il était “physiquement faible” à cause de “trois opérations, des traitements par cellules souches, des séances de physiothérapie sans fin et, plus récemment, le traitement révolutionnaire Cybernics (HAL)”, qui utilise un exosquelette robotique pour aider à améliorer le mouvement.

“Je suis honnêtement touché par la façon dont vous avez tous patiemment conservé vos billets pendant tout ce temps, mais en toute bonne conscience, j’ai maintenant réalisé que je ne suis pas physiquement capable de faire ma prochaine tournée européenne/britannique. dates, car je sais que je ne pourrais pas faire face aux déplacements nécessaires », a-t-il écrit.

Il a qualifié l’annonce de “l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais eu à partager avec mes fidèles fans”, ajoutant que l’idée de les “décevoir” “vraiment F—S ME UP, plus que vous ne le saurez jamais”.

“Jamais je n’aurais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi”, a-t-il écrit, ajoutant que son équipe essaie de comprendre comment il peut jouer sans avoir à voyager.

Osbourne a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2003 et il a été impliqué dans un accident presque mortel sur un VTT la même année. En 2019, il est tombé, ce qui a aggravé ses blessures au cou et au dos, nécessitant une intervention chirurgicale.

“Avec la pression sur la colonne vertébrale, j’ai eu des douleurs nerveuses”, a déclaré Ozzy à The Observer l’année dernière. “Je n’avais jamais entendu parler de douleurs nerveuses ! Vous savez, quand vous êtes enfant, que vous jouez avec de la neige et que vos mains deviennent vraiment froides ? Ensuite, vous entrez et vous versez de l’eau chaude, et ils commencent à avoir chaud ? Et tu as ces frissons ? Et ça fait mal ? C’est comme ça.

