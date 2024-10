OZZY OSBOURNE : VAN HALEN « nous a fait sortir de la scène » lors de la première partie de BLACK SABBATH en 1978

Ozzy Osbourne et Billy Morrison s’est récemment assis ensemble pour un nouvel épisode de « Ozzy parle » sur Le cimetière d’Ozzy de SiriusXM. Au cours de leur conversation, Ozzy rappelé quand VAN HALEN ouvert pour SABBAT NOIR en 1978 sur la partie européenne du groupe de ce dernier « Ne dites jamais mourir! » tournée.

« Je n’arrivais tout simplement pas à y croire » Ozzy dit. « [Eddie Van Halen] ça avait l’air si facile. Ils nous ont éclipsés. Ils nous ont fait sortir de la scène.

« Eddie c’était un gars formidable », Ozzy ajouté. « Il a toujours été gentil avec moi. C’était un homme adorable, et Alex [Van Halen]. Je les ai tous emmenés dans mon pub local… C’était vraiment génial. »

Osbourne a déjà évoqué ses souvenirs de tournée avec VAN HALEN dans une interview d’octobre 2022 avec Revolver. Il avait déclaré à l’époque : « [Eddie Van Halen] C’était un gars tellement génial. Ils sont venus dans notre pub local et c’était très amusant. Mais David Lee Rothil a perdu quelques écrous et boulons. Quand vous le rencontrez, vous vous demandez : « Qu’est-ce qui ne va pas chez lui ? Il est comme ailleurs, tu sais ? »

Ozzy a également discuté de la prétendue rivalité entre les villes Randy Rhoadsle premier guitariste Osbourne travaillé avec après SABBAT NOIRavait avec Eddie Van Halen.

« C’étaient des ennemis jurés » Ozzy rappelé. « Excité je n’avais pas grand chose à dire Eddie. Ils étaient des guitaristes très, très similaires. Eddie a amené cette chose à taper à un autre niveau. Excité pouvait faire ça, mais il aimait les gens comme Leslie Ouest.

« Cela m’étonne que tu obtiennes Eddievous obtenez Excitéet vous répondez : « Personne ne pourra jamais surpasser ça. » Mais il y a quelque chose de nouveau à chaque coin de rue. »

Rhoadsc’est pré-Ozzy groupe ÉMEUTE CALME jouait sur le Sunset Strip à West Hollywood, en Californie, en même temps que VAN HALEN. Bien que les deux Rhoads et Van Halen sont devenus plus tard certains des guitaristes les plus influents du 20e siècle, jouant avec une touche similaire et incorporant des tapotements de doigts dans leurs solos aux doigts rapides, Eddie connu un succès commercial avant Rhoadsen partie à cause du fait que VAN HALEN a décroché un contrat d’enregistrement des années auparavant ÉMEUTE CALME a fait.

La rivalité entre Rhoads et Van Halen a été exploré dans le documentaire « Randy Rhoads : reflets d’une icône de la guitare »sorti en mai 2022. Le film contient des archives audio de Van Halen discuter Rhoadsen disant: « C’était un guitariste honnête, de toute façon. Parce qu’il disait tout ce qu’il faisait, il avait appris de moi.

« Il était bon » Van Halen a continué. « Mais je ne pense pas vraiment qu’il ait fait quelque chose que je n’ai pas fait. Et il n’y a rien de mal à cela. J’ai copié d’autres personnes, tu sais ? »