Ozzy Osbourne s’est “considérablement amélioré” après avoir subi une intervention chirurgicale majeure

Ozzy Osbourne dit avoir connu une amélioration significative de sa santé depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale majeure.

L’auteur-compositeur-interprète de heavy metal de 73 ans, qui a révélé qu’il était atteint de la maladie de Parkinson en janvier 2020, a parlé de son rétablissement lors d’une apparition mercredi aux côtés de sa femme Sharon, 69 ans, dans “Good Morning America”.

“Avant, je vous parlais comme ça”, a-t-il dit au correspondant Chris Connelly, penché sur sa chaise.

“The Osbournes” alun a poursuivi en disant: “Depuis que j’ai subi cette opération, je me suis considérablement amélioré.”

Sharon a expliqué qu’Ozzy souffrait atrocement avant l’opération.

“Ces plaques de métal étaient en train de sortir”, a déclaré l’ancien animateur de “The Talk”. “Les débris frottaient sur sa moelle épinière. Il pleurait littéralement de douleur certains jours.”

L’ancien leader de Black Sabbath a lutté avec un certain nombre de maux physiques au fil des ans. En 2003, il a failli mourir dans un accident de VTT lorsque son quad s’est renversé sur lui alors qu’il roulait dans son domaine londonien.

Ozzy a également subi une opération après avoir subi une mauvaise chute en 2019. Il a dit à Connelly : “J’ai dû subir une intervention chirurgicale au cou, ce qui m’a foutu tous les nerfs.”

Le musicien a déclaré que sa mobilité ces jours-ci n’est “pas géniale”.

“Je dois négocier partout où je veux aller et je me fatigue facilement. Mais je vais bien. Ma famille a été absolument merveilleuse pendant que j’étais allongé”, a ajouté Ozzy.

“Il a été un casse-pieds”, a plaisanté Sharon. “Tout, du déchirant au déchirant pour l’âme, en passant par les joies de son amélioration.”

Ozzy devrait donner sa première performance aux États-Unis en deux ans le 8 septembre lors de la première journée de la saison NFL. L’organisation de football a annoncé lundi sur les réseaux sociaux que le hit-maker “Shot in the Dark” sera l’interprète à la mi-temps du match entre les Rams de Los Angeles et les Bills de Buffalo.

Il est monté sur scène pour la dernière fois aux États-Unis aux American Music Awards 2019 lorsqu’il a rejoint Travis Scott et Post Malone pour une représentation de leur collaboration “Take What You Want”.

Le treizième album studio solo d’Ozzy, Patient Number 9, sortira le lendemain de sa performance à la mi-temps dans la NFL.

Lors de son entretien avec GMA, Ozzy a évoqué le fait de monter sur scène pour la première fois depuis 2019 lorsqu’il s’est produit aux Jeux du Commonwealth dans sa ville natale de Birmingham, en Angleterre, le mois dernier.

“Quand je monte sur scène, quelque chose prend le dessus”, a-t-il déclaré. “Mon esprit devient vivant.”

Sharon a ajouté: “Il y avait 30 000 personnes là-bas et dès qu’Ozzy est arrivé, ils pleuraient tous parce qu’ils ne pouvaient tout simplement pas croire qu’il était là.”

“Ce n’était pas si mal”, lui a dit Ozzy.

“Tais-toi”, a dit l’ancienne élève du “Sharon Osbourne Show” avec un geste de la main espiègle.

Le couple fera bientôt son grand retour en télé-réalité. Ils jouent dans une prochaine série documentaire de la BBC intitulée “Home to Roost”. Le spectacle suivra Ozzy et Sharon alors qu’ils font leur retour au Royaume-Uni et s’adaptent à la vie dans la campagne anglaise.

“La série suivra les Osbourne alors qu’ils célèbrent l’une de leurs années les plus importantes à ce jour – avec tout, du 70e anniversaire de Sharon au bébé à naître de Kelly, la tournée d’Ozzy et bien sûr le grand déménagement lui-même”, a lu une logline pour le spectacle.

Annoncé quelque 20 ans après la première de la paire Émission de télé-réalité MTV “The Osbournes”, “Home to Roost” suivra également Ozzy et Sharon alors qu’ils font face à des problèmes de santé et au vieillissement, selon le point de vente.