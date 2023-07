Ozzy Osbourne se retire du festival pour des problèmes de santé: «Je ne suis tout simplement pas encore prêt» – National

Ozzy Osbourne ne sera pas assez bien pour se produire au festival de musique Power Trip en Californie en octobre.

Le prince des ténèbres a annoncé lundi dans un communiqué qu’il se retirait du festival en raison de ses problèmes de santé persistants. Le spectacle devait être la première représentation d’Osbourne en près de cinq ans.

« Aussi douloureux que cela soit, j’ai dû prendre la décision de me retirer de Power Trip en octobre », a écrit Osbourne, 74 ans.

« Mon plan initial était de revenir sur scène à l’été 2024, et lorsque l’offre de faire ce spectacle est arrivée, j’ai avancé avec optimisme », a-t-il poursuivi. « Malheureusement, mon corps me dit que je ne suis tout simplement pas encore prêt et je suis beaucoup trop fier pour que le premier spectacle que je fais en près de cinq ans soit à demi-cul. »

On ne sait pas encore qui occupera le créneau d’Osbourne au festival Power Trip, mais Osbourne a déclaré que les membres du groupe qui sera bientôt nommé sont ses « amis personnels ».

« Avant tout, je tiens à remercier mes fans, mon groupe et mon équipe pour leur fidélité inconditionnelle et leur soutien continu. Je vous aime tous et je vous verrai bientôt », a-t-il conclu.

Un certain nombre de groupes de rock et de métal populaires, dont Iron Maiden, AC/DC, Guns N’ Roses et Metallica, sont déjà prêts à se produire au festival Power Trip.

L’ancien chanteur de Black Sabbath souffre depuis plusieurs années maintenant; il a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2020. Osbourne a également subi plusieurs interventions chirurgicales pour une blessure à la colonne vertébrale vieille de plusieurs années qui a limité sa mobilité.

En février, Osbourne a annulé sa tournée européenne en affirmant qu’il « n’est pas physiquement capable » du voyage nécessaire pour un programme de concerts internationaux chargé. Le No More Tours II devait commencer à Helsinki, en Finlande, en mai.

Osbourne et sa femme, Sharon, sont revenus en Angleterre des États-Unis l’année dernière après qu’Osbourne se soit plaint de la violence armée et des impôts élevés. La famille Osbourne, qui a vécu aux États-Unis pendant plus de deux décennies, a filmé leur série de télé-réalité très populaire Les Osbourne dans leur maison de Los Angeles au début des années 2000.

En septembre 2022, Osbourne a sorti son 13e album solo, Patient numéro 9. L’album est nominé pour un Grammy 2023 du meilleur album rock. Le premier single, aussi appelé Patient numéro 9, met en vedette le regretté Jeff Beck, décédé au début de cette année. La chanson est en lice pour la meilleure chanson rock et la meilleure performance rock aux Grammys.

La piste Règles de dégradation (avec Tony Iommi) est également nominé pour un Grammy pour la meilleure performance métal.