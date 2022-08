Ozzy Osbourne revient sur scène pour sa première représentation après l’opération – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ryan Browne/Shutterstock

Près de deux mois après avoir subi une importante opération au cou et au dos, Ozzy Osbourne73 ans, a fait sa première apparition sur scène le lundi 8 août. Le rockeur légendaire s’est produit aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 en Angleterre avec son ancien coéquipier de Black Sabbath, Tony Iomi, 74. Ozzy a réalisé une performance incroyable avec Tony qui a rendu la foule absolument folle. Oui, Ozzy est de retour !

Dans une vidéo YouTube prise de la performance, Ozzy et Tony ont abordé l’une des chansons les plus populaires de leur groupe de tous les temps, à savoir le hit de 1970 “Paranoid”. Ozzy portait sa tenue habituelle entièrement noire, y compris une veste lourde avec une chemise en dessous. L’icône a également enfilé un maquillage sombre, y compris un fard à paupières qui a renforcé son personnage de rock star. le fils d’Ozzy, Jack Osbourne, 36 ans, a célébré le retour de son père sur scène sur Instagram. Jack a fièrement partagé des photos de la performance d’Ozzy, en écrivant : « Papa et @tonyiommi ont clôturé les #commonwealthgames2022🇬🇧ce soir ! 🤘👊.”

La carrière d’Ozzy a été affectée par ses problèmes de santé, en particulier ces derniers mois. En mai, il a été photographié en train d’utiliser une canne pour marcher et a mentionné ses problèmes de mobilité dans une interview ce mois-là. “Je ne peux pas marcher correctement ces jours-ci”, a-t-il déclaré Rock classique .« Je fais de la kinésithérapie tous les matins. Je vais un peu mieux, mais loin d’être autant que je le voudrais pour reprendre la route. Il a également reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2019, et avant cela, il a battu une pneumonie et a fait une chute brutale à la maison alors qu’il guérissait, ce qui l’a forcé à annuler sa tournée de 2019, intitulée No More Tours 2.

Le 13 juin, Ozzy a subi une opération majeure au cou et au dos. Sa femme Sharon Osbourne, 69 ans, a déclaré à l’avance que l’opération, qui aurait retiré et réaligné des épingles dans son cou et son dos, “déterminerait le reste de sa vie”. Heureusement, l’opération a été un succès et Ozzy a quitté l’hôpital un jour plus tard, avec Sharon à ses côtés. Ozzy s’est finalement exprimé le 15 juin et a confirmé qu’il “récupérait confortablement” à la maison. Il a également remercié ses fans pour leurs « pensées, prières et bons vœux » pendant son rétablissement.