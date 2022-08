Ozzy Osbourne revient sur scène après une opération qui a « changé sa vie »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ozzy Osbourne est de retour sur scène.

Le musicien légendaire, 73 ans, a eu une performance surprise aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 en Angleterre lundi soir. Il s’agissait de sa première performance live depuis son opération “qui a changé sa vie” en juin.

Le chanteur de “Crazy Train” a donné un spectacle aux côtés de son ancien membre du groupe, Tony Iommi.

Des vidéos en ligne montrent les stars interprétant “Paranoid”, la chanson à succès de leur passage à Black Sabbath.

Après la représentation, le fils d’Osbourne, Jack pris à Instagram pour partager des images de son père sur scène. “Papa et @tonyiommi ont clôturé les #commonwealthgames2022 ce soir”, a-t-il légendé le message.

Osbourne s’est rendu sur Twitter mardi pour partager quelques images de sa performance lors de la cérémonie de clôture. “Fermer les #CommonwealthGames #Birmingham Forever!”

En juin, l’épouse d’Osbourne, Sharon, a partagé lors d’une apparition dans son émission de chat britannique “Talk TV” que son mari subirait une “opération chirurgicale majeure”.

“Il a une opération majeure lundi, et je dois être là”, a-t-elle déclaré à ses collègues panélistes de TalkTV. “Cela va vraiment déterminer le reste de sa vie.”

Osbourne a lutté contre des problèmes de cou pendant près de deux décennies à la suite d’un accident de quad, mais la nature de la procédure médicale spécifique dont il avait besoin reste incertaine.

Un rapport a fait surface indiquant que la procédure consistait à retirer et à réaligner les épingles dans son cou et son dos. “Ozzy a 73 ans et tout type de chirurgie quand on vieillit est difficile”, a déclaré une source Sixième page. “C’est assez important. Il a les épingles dans son cou et son dos réalignées depuis qu’il a chuté en 2019.”

Peu de temps après l’opération, Osbourne s’est rendu sur Twitter pour partager une mise à jour avec ses fans.

“Je suis maintenant rentré de l’hôpital et je récupère confortablement”, il a écrit.

“Je ressens définitivement l’amour et le soutien de tous mes fans et j’envoie à tous un grand merci pour leurs pensées, leurs prières et leurs meilleurs vœux pendant mon rétablissement.”

