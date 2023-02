Ozzy Osbourne prévoit de revenir sur scène “dès que possible” après l’annulation de sa tournée

Ozzy Osbourne ne compte pas rester trop longtemps loin de la scène.

Le musicien, qui s’est rendu sur Instagram la semaine dernière pour annoncer l’annulation de sa tournée, a partagé son “objectif” de se produire en direct le plus tôt possible.

“Mon objectif est de remonter sur scène le plus tôt possible”, a-t-il récemment déclaré à Billboard.

Le 1er février, le musicien écrit sur les réseaux sociaux“C’est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à partager avec mes fidèles fans. Comme vous le savez peut-être tous, il y a quatre ans, ce mois-ci, j’ai eu un accident majeur, où j’ai endommagé ma colonne vertébrale.”

“Mon seul et unique but pendant cette période a été de remonter sur scène”, a-t-il poursuivi. “Ma voix va bien. Cependant, après trois opérations, des traitements par cellules souches, des séances de physiothérapie interminables et, plus récemment, un traitement Cybernics (HAL) révolutionnaire, mon corps est toujours physiquement faible.”

Il a ajouté : “Je suis honnêtement touché par la façon dont vous avez tous patiemment conservé vos billets pendant tout ce temps, mais en toute bonne conscience, j’ai maintenant réalisé que je ne suis pas physiquement capable de participer à mon prochain championnat européen. / Dates de tournée au Royaume-Uni, car je sais que je ne pourrais pas faire face aux déplacements nécessaires. Croyez-moi quand je dis que l’idée de décevoir mes fans est vraiment F—S ME UP, plus que vous ne le saurez jamais.

“Jamais je n’aurais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi. Mon équipe est actuellement en train de trouver des idées pour savoir où je pourrai me produire sans avoir à voyager de ville en ville et de pays en pays”, a déclaré le membre de Black Sabbath. a dit.

Dimanche, le musicien a été nominé dans quatre catégories aux 65e Grammy Awards annuels pour son album “Patient Number 9”.

“Patient Number 9” comprenait un certain nombre de stars en tant que collaborateurs, dont feu Taylor Hawkins.

Dans l’interview avec Billboard, Osbourne s’est rappelé avoir travaillé avec le regretté batteur.

“Il est mort littéralement une semaine ou deux après avoir travaillé sur mon album”, se souvient Osbourne à propos du batteur des Foo Fighters. Il a partagé en riant comment Hawkins lui répétait à plusieurs reprises: “Dave Grohl est mon patron.”

“Je ne savais pas s’il plaisantait ou quoi”, a plaisanté Osbourne.