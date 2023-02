Ozzy Osbourne prend sa retraite après une blessure au dos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Juste trois mois avant Ozzy Osbourne devait tourner en Europe pendant deux mois, le rockeur a annoncé qu’il ne pourrait plus se lancer dans un programme de tournée. La raison provient d’une blessure au dos subie par Ozzy en 2019, qui a entraîné des interventions chirurgicales ultérieures. “C’est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à partager avec mes fidèles fans”, a écrit Ozzy sur Twitteraccompagné d’une longue note expliquant la situation.

C’est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à partager avec mes fidèles fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo —Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 1 février 2023

Dans le message, Ozzy a rappelé aux fans sa chute de 2019, qui a endommagé sa colonne vertébrale. “Mon seul et unique objectif [in the years’ since] a été de remonter sur scène », a écrit Ozzy. “Ma voix de chant va bien. Cependant, après trois opérations, des traitements par cellules souches, des séances de physiothérapie interminables et, plus récemment, un traitement révolutionnaire Cybernics (HAL), mon corps est toujours physiquement faible.

Ozzy était censé commencer sa tournée européenne en mai et s’est excusé auprès des fans qui s’étaient « patiemment accrochés ». [their] billets » pendant tout ce temps. “Je me suis maintenant rendu compte que je ne suis pas physiquement capable de faire mes prochaines dates de tournée européenne/britannique, car je sais que je ne pourrais pas faire face aux déplacements nécessaires”, a admis Ozzy. “Croyez-moi quand je dis que l’idée de décevoir mes fans me fout vraiment en l’air, plus que vous ne le saurez jamais.”

Alors que le message continuait, Ozzy a révélé que ce serait complètement la fin de sa carrière d’artiste en tournée traditionnelle. Cependant, il est toujours déterminé à jouer des spectacles quand il le peut. “Jamais je n’aurais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi”, a-t-il partagé. “Mon équipe propose actuellement des idées sur les endroits où je pourrai me produire sans avoir à voyager de ville en ville et de pays en pays.”

Quand Ozzy est tombé en 2019, il a aggravé une blessure au dos qu’il avait précédemment subie lors d’un accident de VTT en 2003. Il a subi une intervention chirurgicale après la chute, puis a subi deux autres interventions dans les années qui ont suivi. Il a également reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2020 et a maintenant besoin d’une canne pour se déplacer. “Je tiens à remercier ma famille… mon groupe… mon équipe… mes amis de longue date, Judas Priest, et bien sûr, mes fans, pour leur dévouement, leur loyauté et leur soutien sans fin”, a-t-il conclu. “Et pour m’avoir donné la vie dont je n’aurais jamais rêvé.”

