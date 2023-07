Ozzy Osbourne prend la décision «douloureuse» d’annuler une représentation au festival Power Trip, cite des problèmes de santé

La rock star britannique Ozzy Osbourne a annoncé lundi qu’il ne se produirait pas au festival de musique Power Trip en octobre en raison de problèmes de santé qui l’ont parfois empêché de monter sur scène ces dernières années.

Osbourne a déclaré que son plan initial était de recommencer à jouer à l’été 2024, et il « a avancé avec optimisme » lorsqu’il a reçu l’offre de Power Trip, mais sa santé l’empêchera de faire un retour.

« Malheureusement, mon corps me dit que je ne suis tout simplement pas encore prêt et je suis beaucoup trop fier pour que le premier spectacle que je fais en près de cinq ans soit à demi-cul », a écrit Osbourne dans un tweet.

Le groupe qui le remplacera au festival sera annoncé à une date ultérieure, a déclaré la rock star, ajoutant qu’ils sont « des amis personnels » et qu’il « peut promettre que vous ne serez pas déçu ».

« Avant tout, je tiens à remercier mes fans, mon groupe et mon équipe pour leur loyauté inconditionnelle et leur soutien continu », a déclaré Osbourne. « Je vous aime tous et je vous verrai bientôt. »

Le festival Power Trip en Californie devrait présenter de grands noms du rock et du métal, dont Guns N’ Roses, Iron Maiden, AC/DC et Metallica.

Osbourne a lutté contre divers problèmes de santé au cours des dernières années. Il a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en février 2019, de COVID-19 en avril 2022 et a subi une intervention chirurgicale « qui a changé sa vie » quelques mois plus tard.

En février dernier, Osbourne a annoncé qu’il annulerait sa tournée pour se concentrer sur son rétablissement après qu’un accident majeur survenu il y a quatre ans ait endommagé sa colonne vertébrale.